Jennifer Lopez y Jane Fonda podrían volver a compartir pantalla en una secuela de la comedia que protagonizaron hace 21 años.
La actriz recordó su experiencia junto a Jane Fonda y confirmó que existe la posibilidad de continuar la historia de Charlie y Viola.
Jennifer López confirmó que mantiene conversaciones para continuar la historia que protagonizó junto a Jane Fonda. Aunque todavía no hay fecha ni guion, el proyecto ya genera expectativas.
Jennifer Lopez y Jane Fonda podrían volver a compartir pantalla en una segunda parte de Una suegra de cuidado, la comedia romántica que protagonizaron en 2005. La posibilidad fue revelada por la propia cantante durante una entrevista con Drew Barrymore, en la que habló sobre su carrera cinematográfica y recordó algunos de sus trabajos más conocidos.
“Estamos hablando de quizás hacer otra”, expresó Lopez al referirse a una posible continuación de la película. Por el momento, no existe una confirmación oficial del proyecto ni se conocen detalles sobre un eventual rodaje, el guion o una fecha de estreno.
Durante la entrevista, Barrymore manifestó su admiración por la película y Lopez aprovechó para recordar con afecto a quienes integraron el elenco. “Amo a Jane. Y a Michael”, comentó, en referencia a Jane Fonda y Michael Vartan, quien interpretó a su pareja en la historia.
Consultada puntualmente por su experiencia de trabajo con Fonda, la artista fue contundente: “Increíble. La adoré”. Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que ambas actrices vuelvan a interpretar a los personajes que protagonizaron uno de los enfrentamientos familiares más recordados de aquella comedia.
Estrenada en 2005 y dirigida por Robert Luketic, Una suegra de cuidado cuenta la historia de Charlotte “Charlie” Cantilini, interpretada por Jennifer Lopez, una joven que conoce a Kevin Fields (Michael Vartan), un médico con quien inicia una relación y proyecta casarse.
Sin embargo, la aparición de Viola Fields (Jane Fonda), la madre de Kevin, complica sus planes. La mujer, controladora y sobreprotectora, considera que ninguna pareja está a la altura de su hijo y comienza a desplegar distintas estrategias para impedir el casamiento.
A partir de ese conflicto, la película desarrolla una serie de enfrentamientos entre ambas mujeres, con situaciones que combinan humor, rivalidad familiar y romance.
Aunque recibió críticas dispares, la producción consiguió buenos resultados comerciales y se convirtió en una de las comedias románticas reconocidas de mediados de los años 2000.
A diferencia de la rivalidad que protagonizaron en la ficción, Jennifer Lopez y Jane Fonda mantuvieron una relación de afecto y admiración después del estreno.
En 2013, Fonda acompañó a Lopez durante la ceremonia en la que la cantante recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También volvieron a coincidir públicamente en febrero de 2025, durante una celebración previa a la entrega de los premios Oscar.
Otro gesto que volvió a vincularlas ocurrió este año, cuando Lopez eligió disfrazarse de Barbarella para Halloween, en homenaje al emblemático personaje de ciencia ficción que Fonda interpretó en la película de 1968.
La posibilidad de una secuela tampoco apareció por primera vez en la entrevista con Barrymore. En junio de este año, Lopez ya había mencionado Una suegra de cuidado entre las producciones de su filmografía que le gustaría continuar.
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