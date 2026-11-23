Estrenada en 2005 y dirigida por Robert Luketic, Una suegra de cuidado cuenta la historia de Charlotte “Charlie” Cantilini, interpretada por Jennifer Lopez, una joven que conoce a Kevin Fields (Michael Vartan), un médico con quien inicia una relación y proyecta casarse.

Jennifer Lopez recordó con afecto su experiencia de trabajo con Jane Fonda y no descartó volver a interpretar a su personaje.

Sin embargo, la aparición de Viola Fields (Jane Fonda), la madre de Kevin, complica sus planes. La mujer, controladora y sobreprotectora, considera que ninguna pareja está a la altura de su hijo y comienza a desplegar distintas estrategias para impedir el casamiento.

A partir de ese conflicto, la película desarrolla una serie de enfrentamientos entre ambas mujeres, con situaciones que combinan humor, rivalidad familiar y romance.

Aunque recibió críticas dispares, la producción consiguió buenos resultados comerciales y se convirtió en una de las comedias románticas reconocidas de mediados de los años 2000.

A diferencia de la rivalidad que protagonizaron en la ficción, Jennifer Lopez y Jane Fonda mantuvieron una relación de afecto y admiración después del estreno.

En 2013, Fonda acompañó a Lopez durante la ceremonia en la que la cantante recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También volvieron a coincidir públicamente en febrero de 2025, durante una celebración previa a la entrega de los premios Oscar.

Otro gesto que volvió a vincularlas ocurrió este año, cuando Lopez eligió disfrazarse de Barbarella para Halloween, en homenaje al emblemático personaje de ciencia ficción que Fonda interpretó en la película de 1968.

La posibilidad de una secuela tampoco apareció por primera vez en la entrevista con Barrymore. En junio de este año, Lopez ya había mencionado Una suegra de cuidado entre las producciones de su filmografía que le gustaría continuar.