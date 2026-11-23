"Me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi, porque pensé en él y en su papá. Y pensaba: 'Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera'. Y algo de eso me aliviaba porque entonces aceptás, aceptás que la vida es así", sostuvo sin ocultar su angustia.

Luego de la desgarradora despedida a su madre, Guido Kaczka leyó un texto sobre los vínculos, el paso del tiempo y las pérdidas: "Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos. Y los regalos no son promesas".

"Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy. Porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad", siguió.

"Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende, y cada día uno aprende", agregó.

Finalmente, Guido Kaczka expresó: "Así que acá estoy. Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas. Pero sigo acá aprendiendo con ustedes".