Matthew McConaughey y Woody Harrelson podrían ser hermanos

Después de su trabajo conjunto en “EDtv” (película en la que -justamente- hacían de hermanos) y en la exitosa serie “True Detective” (de 2014) Matthew McConaughey y Woody Harrelson anunciaron en marzo que se reunirán en la comedia "Hermano de otra madre" que se emitirá por Apple TV+ . La serie -que contará con 10 episodios- mostrará a los actores como actuando de sí mismos, mientras reúnen a sus familias -ficticias- en un rancho de Texas.

Todo comenzó cuando Matthew McConaughey anunció en el podcast de Kelly Ripa que la serie se llamaría "Brother From Another Mother" ("Hermano de otra madre") y que si bien el título de la serie recrea su amistad -de la vida real- con Harrelson durante décadas, dejó trascender se preguntaba si Woody estaba relacionado con él, debido a que su madre conocía "íntimamente" al padre de Harrelson.

"Mis hijos lo llaman tío Woody. Sus hijos me llaman tío Matthew. Y ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él son mías. Su familia piensa que muchas fotos mías son él” explicó McConaughey sobre la situación particular que atraviesan.

“Hace unos años, en Grecia, estábamos sentados hablando de lo unidos que somos y de nuestras familias” continuó Matthew “Y mi mamá está allí, y dice "Woody, conocí a tu papá" ante la sorpresa de todos.

Esa revelación llevó a McConaughey a investigar su historia familiar “Luego descubrimos lo que significaba esa frase e hicimos algunos cálculos y descubrimos que el padre de Harrelson estaba de licencia al mismo tiempo que mi madre y mi padre estaban en su segundo divorcio" explicó.

Con respecto a realizarse la prueba de ADN, MatthewMcConaughey aclaró “Es un poco más difícil para mí porque me está pidiendo que me arriesgue y diga "Espera un momento, ¿estás tratando de decirme que mi papá puede no ser mi papá después de 53 años de creer eso?"