Wanda Nara cómo logró el contacto 0 con Mauro Icardi: "Le puse una perimetral"

“Mauro tiene una colección entera de seis Birkins [marca de carteras de lujo] y un montón de cosas más... Están en Turquía. Supongo que puso todo en una caja. Se lo pedí de mil maneras. La excusa es que voy a volver. Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a Turquía", contó Wanda, al aire del stream Olga.

"La famosa restitución de la que hablan es que mis hijas vuelvan a vivir allá conmigo... Y menos que mis hijas vivan con la amante de él y pareja actual, y que no tengan a su mamá cerca, menos. Entonces él pretende que vaya yo. Mi abogado dice que no hay chances de que eso suceda y sus abogadas dicen que sí. Supongo que no le estarán sacando dinero por algo que piensan que no va a pasar”, picanteó, Nara.

"Yo con él no hablo más. Le puse una perimetral para que no me pueda escribir y no puede tener contacto conmigo. Existieron veces en las que tuve que hacer una llamada por situaciones puntuales sobre mis hijas, pero no hay diálogo", se sinceró la conductora de Masterchef Celebrity, e el prime time de Telefe, sobre su actual realidad con el padre de Francesca e Isabella.

WANDA Y LA POSIBLIDAD DE RECONCILIARSE CON ICARDI

“¿Tenés la expectativa de que en algún momento recompongan la relación? ”, fue consultada Wanda, durante la nota en el canal de plataforma. A lo que ella, con su estilo descontracturado, respondió con su verdadero sentir. “No sé, el destino nunca se sabe. Desde mi lado soy cero rencorosa”.

Recordemos que que hace meses queIcardi se instaló en Estambul para retomar sus obligaciones como delantero del Galatasaray, tras la rotura de ligamentos que sufrió el año pasado. En la actualidad reside en la segunda ciudad más grande de Turquía y lo hace en compañía de María Eugenia ‘la China’ Suárez y los hijos de ella: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.