Mauro Z reveló la razón por la que no le gustan los animales: "Fue lo peor que me hicieron"

COSTUMBRES DE PAREJA

Mauro contó que no comparte la cama con su esposa, Clarissa Antonini. Y explicó por qué tomó esa decisión. "Yo decidí, ella no está muy copada con la idea. Pero duermo solo y me fui a una cama chica que no supera el metro veinte”, compartió, el comunicador.

"Es una cama cedida por una hermana de ella, y yo me encariñé mucho con ese lugar. Es que no me copa dormir con el otro, no es personal. Es una posición mía. Creo que dormir con el otro no es importante, sino que lo importante es esta cosa angelada de mimitos. La palabra ‘cucharita’ me deprime”.