Mauro Z reveló la razón por la que no le gustan los animales: "Fue lo peor que me hicieron"

El periodista especialista en policiales arrastra un trauma desde el colegio, por "culpa" de un excompañero que lo encerró con seres embalsamados.
Mauro Z se ganó su lugar como comunicador destacándose en las noticias e investigaciones policiales. Pero detrás de su exigente rutina laboral en la que asegura que todo el tiempo está pendiente de lo que pasa en el país y en el mundo, esconde un "rechazo" a todos los animales que tiene una particular historia. Y que se remonta a sus épocas como estudiante.
"Mi tópico más grave en mi vida escolar es la tirar un manzanazo a un compañero. Y la peor que me hicieron a mí, fue encerrarme... En los colegios primarios, en la década del noventa, había un lugar para animales embalsamados", recordó Mauro, al aire de su programa en el stream Blender.
"En la escuela Francisco Victoria en Capital Federal, me encerró un compañero durante cinco horas con los animales embalsamados y fue lo peor que me hicieron a mí. A partir de eso, me quedó un trauma concreto al encierro", reconoció el periodista especialista en policiales, quien también es parte de Lape Club Social, en las mañanas de América.
"Si ahora cerrás las puertas de acá, de Blender, me asfixio. Cero vínculo con los animales. Nunca tuve animales, no me gustan. Ese es el origen de mi drama con los animales. Y encontró a ese compañero de la primaria hace poco en un aniversario de egresados, labura de camionero, y le dije que me había traumado", compartió Z.
Mauro contó que no comparte la cama con su esposa, Clarissa Antonini. Y explicó por qué tomó esa decisión. "Yo decidí, ella no está muy copada con la idea. Pero duermo solo y me fui a una cama chica que no supera el metro veinte”, compartió, el comunicador.
"Es una cama cedida por una hermana de ella, y yo me encariñé mucho con ese lugar. Es que no me copa dormir con el otro, no es personal. Es una posición mía. Creo que dormir con el otro no es importante, sino que lo importante es esta cosa angelada de mimitos. La palabra ‘cucharita’ me deprime”.
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