Maxi López, a punto de convertirse en padre por quinta vez

En el tramo final del embarazo y a pocos días del nacimiento del esperado segundo hijo la pareja, Maxi compartió en redes sociales una fotografía con el último control médico de Daniela antes del parto.

En la imagen musicalizada -con el tema "Diciembre a diciembre" de Angel22- tomada por el exfutbolista, refleja la calma y la felicidad con la que sobrellevan el tramo final del embarazo, que los encuentra juntos en Suiza, luego de haber pasado 47 días distanciados, por la participación de Maxi en MasterChef Celebrity , donde volverá luego del parto y para emprender su nuevo desafío como streamer en Mar del Plata.

En la fotografía se ve a Daniela Christiansson, recostada en el sillón ginecológico de la clínica, con el abdomen al descubierto para el monitoreo fetal. La modelo está vestida con un suéter tejido, color fucsia, de cuello alto y un pantalón negro, mientras apoya una mano sobre su cabeza y la otra sobre su panza, mientras sonríe con serenidad.

Alrededor de la esposa del exfutbolista se ve todo el frio entorno hospitalario -monitores, guantes médicos, gel desinfectante y cables, entre otros- que contrastan con la calidez del íntimo momento que atraviesan como familia.

Sobre su vientre de la modelo, puede verse la banda elástica del dispositivo médico para el seguimiento del embarazo y se puede apreciar un detalle no menor, la temperatura marcada en la imagen "-2", lo que remarca la crudeza del invierno europeo frente al clima que atraviesa la Argentina en estos momentos.

Hace un par de días, Daniela Christiansson compartió otra fotografía en la que detallaba las molestias físicas propias del final del embarazo “Con la zona lumbar completamente bloqueada, no puedo ni caminar”, escribió junto a un emoji de embarazada y un corazón azul.

El exfutbolista Maxi López ya es padre de cuatro hijos, Valentino, Constantino y Benedicto con Wanda Nara y Elle con Daniela.