Mendoza: 250 postulantes para participar de un casting porno

En el aviso, destinado a personas mayores de 21 años, fue contestado por mail por esa cantidad de postulantes, de los cuales ya fueron entrevistados alrededor de 70 de ellos. En las entrevistas, filmadas por consejo de los abogados, los productores buscan que los concursantes cumplan con los requisitos mínimos como un buen estado físico para aguantar el trajín que requiere la actividad, o un pene de al menos 13 centímetros en el caso de los varones.

Sin embargo, en una entrevista con Radio Unidiversidad (FM96.5), uno de los productores –identificado sólo como “Señor X”- contó que “lo que más se valora es la actitud y el carisma". El encargado del casting aseguró que la idea es filmar tres películas triple X, dos de ellas en el Gran Mendoza y una tercera en el interior de esa provincia.

"Nosotros somos los primeros que estamos apostando seriamente a esto, con la idea de que se expanda. Hemos hecho una fuerte inversión y vamos a filmar tres películas", contó el hombre en diálogo con el diario Los Andes.

Las entrevistas son el primer filtro antes de las pruebas ante las cámaras: "A muchos le sobra carisma pero les falta físico, o viceversa. No es sencillo encontrar personas con ambas cualidades", contó el hombre.

"Antes de pensar en filmar, les pedimos a todos los que ha venido un chequeo médico completo que certifique que están aptos, libres de enfermedades y en condiciones de aguantar el desgaste físico que requiere esta actividad", expresó el productor.

ADEMÁS:

En cuanto a lo que percibirán los actores, sostuvo: "Todo se pacta en un contrato. En un buen día, se pueden llevar 300 dólares por filmación".

En tanto, el modelo de negocio para la productora es grabar y editar el material en la provincia, y luego vender el producto a páginas web que suben estos contenidos.

Una joven de 28 años llamada Daiana dijo que llegó al casting motivada por la "curiosidad" que siempre le generó el rubro y como salida laboral ante la difícil situación que atraviesa el país. "Últimamente como está la situación laboral, no he podido encontrar un trabajo bien remunerado. Creo que esto puede ser una posible solución", admitió.

La joven dijo que nunca había participado en ese tipo de producciones y en su primera prueba fue tratada con respeto. "No he filmado nunca una de estas producciones. La verdad es que no sé cómo sería, pero no pierdo nada con probar", expresó, mientras admitió que seguramente en su familia "lo tomarán a mal".

"Por el momento espero que no se enteren. Y si algún día lo hacen espero tener mi vida ya resuelta. Igual nadie tiene que ser juzgada. Cada uno maneja su vida como puede", agregó.