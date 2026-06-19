"Vivitos y Coleando 2" regresa en el Auditorio Belgrano

VIVITOS Y COLEANDO 2 Final 2

“Cortitos”, “Me miro en el espejo”, “Piratas” y otros grandes éxitos musicales que marcaron época, nuevas versiones y momentos inéditos, el espectáculo celebra ese lenguaje único donde la música no solo acompaña… sino que cuenta, emociona y revela.

Del mismo equipo artístico que trajo "Narices" -en Sala Casacuberta del Complejo Teatral de Buenos Aires- y del éxito de "Vivitos y Coleando 1" (Nominada Mejor Infantil Premios Martin Fierro Teatro) esta nueva entrega expande el universo con una puesta vibrante, sensible y llena de vida.

Galaxias Creativas-Temporada2026- 1711 - Foto Carlos Furman

Un espectáculo para volver a mirar el mundo con ojos de niño… y salir del teatro cantando. Porque estar vivitos… es estar despiertos. Y estar coleando… es no dejar de jugar.

Instagram: @galaxiascreativas y @vivitosycoleando

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