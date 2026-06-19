"Vivitos y Coleando 2" regresa en el Auditorio Belgrano

A partir de este sábado, el clásico del teatro musical infantil argentino presenta su segunda entrega con un elenco de lujo y una puesta vibrante llena de humor, emoción y canciones inolvidables.
El espíritu poético, humano y profundamente lúdico del teatro de Hugo Midón y Carlos Gianni vuelve a cobrar vida en “Vivitos y Coleando 2”, que se estrenará este sábado 20 de junio de 2026 en el Teatro Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348).
Con personajes entrañables que conquistaron a varias generaciones, regresa un espectáculo repleto de aventuras, amistad y canciones para disfrutar en familia, esta nueva producción retoma el éxito de la primera parte -nominada a los Premios Martín Fierro Teatro en la categoría Mejor Infantil- y expande ese universo entrañable con una puesta en escena sensible, colorida y llena de vida.
En escena, un grupo de personajes soñadores, rebeldes y curiosos se enfrenta a preguntas simples pero enormes: crecer, elegir, compartir e imaginar. Todo a través del juego, las canciones que marcaron a varias generaciones y un humor que conecta por igual a chicos y grandes.
Con Osqui Guzmán (Nominado a los premios Hugo) Flavia Pereda, Julián Pucheta, Federico Dryzun, Lucia Lopez Curcio, Irupe Cruz y Hernan Cáceres. La Dirección General de Chacho Garabal, las coreografías de Marina Svartzmann, la Dirección Musical de Carlos Gianni, la Dirección de Actores de Lala Mendia, la Dirección de Arte y Escenografía de Tadeo Jones y el Diseño de Vestuario de Debb Roldán. La producción general corresponde a Galaxias Creativas y el Auditorio Belgrano.
“Cortitos”, “Me miro en el espejo”, “Piratas” y otros grandes éxitos musicales que marcaron época, nuevas versiones y momentos inéditos, el espectáculo celebra ese lenguaje único donde la música no solo acompaña… sino que cuenta, emociona y revela.
Del mismo equipo artístico que trajo "Narices" -en Sala Casacuberta del Complejo Teatral de Buenos Aires- y del éxito de "Vivitos y Coleando 1" (Nominada Mejor Infantil Premios Martin Fierro Teatro) esta nueva entrega expande el universo con una puesta vibrante, sensible y llena de vida.
Un espectáculo para volver a mirar el mundo con ojos de niño… y salir del teatro cantando. Porque estar vivitos… es estar despiertos. Y estar coleando… es no dejar de jugar.
Instagram: @galaxiascreativas y @vivitosycoleando
Entradas en venta a traves de Ticketek
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