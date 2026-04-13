Mica Viciconte se defendió de las críticas tras un nuevo cruce entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

¿QUÉ PASÓ CON LOS 15 DE ALLEGRA?

Desde el año pasado, se conoció que Mica y Fabián empezaron a organizar la fiesta de quince de Allegra, una de las tres hijas del exdeportista con Nicole. En el verano Neumann, fuera de lo acordado, armo una fiesta para que la joven celebre su década y media de vida, cuando con ella la idea era hacer un viaje y, con el padre, la fiesta.

Mica Viciconte, nota 1 Mica habría mostrado un adelanto de la fiesta de quince que con Fabián, le estaban organizando a Allegra, la hija de él.

Incluso, hace algunos semanas atrás, se mostraron haciendo la promo de un salón en las afueras de CABA en donde se haría la fiesta a fines de mayo. Pero a poco más de concretarse el evento, al parecer se suspendió repentinamente. Pero, pero, pero, todo cambió... La mayor sorpresa llegó cuando Mica fue consultada por la celebración.

Mica Viciconte, nota 2

"Pregúntenle al padre. Le preguntan a Fabi y él les va a contestar. Estas situaciones afectan a la pareja en general, tampoco podemos fingir demencia. Pero no pasa nada. En mi vida hay límites. Es una buena pregunta cuándo se va a terminar esto”, manifestó, Viciconte, ante la cámara.