Mica Viciconte se defendió de las críticas tras un nuevo cruce entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Lejos de llegar a un acuerdo de paz, la interna familiar ahora suma un nuevo episodio. La suspensión del quince de la hija de exfutbolista con la exmodelo.
El conflicto entre Mica Viciconte, Fabián Cubero y Nicole Neumann sumó un nuevo capítulo. Tras la polémica por quien se encargó de cuidar a Allegra durante su internación en Semana Santa, la influencer contó que se habría suspendido el cumpleaños de quince que ella estaba ayudando orgarnizarle a la joven.
"No voy a dar mi opinión al respecto de nada porque si digo algo, se malinterpreta...", comenzó Mica, en una nota para Infama, el programa de Marcela Tauro, en América. Para, luego, irse "soltando" en sus respuestas sobre el conflicto intrafamiliar que lleva casi una década de idas y vueltas.
"Recién el viernes, sábado y domingo coincidimos más, en la semana tenemos los horarios cambiados. Nunca hablamos de qué decimos, somos grandes y los dos trabajamos en el medio, así que cada uno es libre", explicó Viciconte, al ser consultada sobre el motivo que llevó a Fabián a defenderla y llorar en cámara, días atrás.
"No soy picasesos ni mucho menos...", se defendió, la integrante de Ariel en tu salsa, en los mediodías de Telefe. Pero más allá del cruce entre Neumann y Cubero de la semana pasada, lejos de que muchas creían que podía quedar en un enfrentamiento mediático más como tantos de lo que ya tuvieron, una decisión cambió todo.
Desde el año pasado, se conoció que Mica y Fabián empezaron a organizar la fiesta de quince de Allegra, una de las tres hijas del exdeportista con Nicole. En el verano Neumann, fuera de lo acordado, armo una fiesta para que la joven celebre su década y media de vida, cuando con ella la idea era hacer un viaje y, con el padre, la fiesta.
Incluso, hace algunos semanas atrás, se mostraron haciendo la promo de un salón en las afueras de CABA en donde se haría la fiesta a fines de mayo. Pero a poco más de concretarse el evento, al parecer se suspendió repentinamente. Pero, pero, pero, todo cambió... La mayor sorpresa llegó cuando Mica fue consultada por la celebración.
"Pregúntenle al padre. Le preguntan a Fabi y él les va a contestar. Estas situaciones afectan a la pareja en general, tampoco podemos fingir demencia. Pero no pasa nada. En mi vida hay límites. Es una buena pregunta cuándo se va a terminar esto”, manifestó, Viciconte, ante la cámara.
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