El actor enfrenta un conflicto legal con los herederos de un lote en la provincia serrana, quienes aseguran ser dueños del terreno donde construyó su complejo de cabañas.
Damián De Santo está en el centro de la polémica tras conocerse el testimonio de un hombre que lo acusa de una supuesta usurpación de tierras en Córdoba, provincia donde vive hace más de 20 años. Arista reconocido y que trabaja en teatro, tele y cine, ahora enfrenta un delicado momento tras escucharse la palabra de Lucas Berubi, denunciante que representa a un grupo de herederos.
Fue en El rum rum del espectáculo que se conocieron los detalles de la investigación que se lleva adelante en la justicia de la provincia serrana y que involucra directamente a Damián por construir sus cabañas en espacios de la provincia serrana, que no serían propios. "Estoy impactado de tantas mentiras después de tanto tiempo. Tenemos medio guardado hace muchos años este tema. Nunca salimos a hablar en su momento porque no era de interés nuestro, ni acostumbramos a hacer esto, y ver tantas veces que difama las cabañas y difama mil cosas... No puede ser que esté usurpando un lote desde 2007/2008", manifestó Berubi, en el periodístico.
"Es un lote que lo había comprado mi bisabuelo. Represento a todos los herederos. En sí hicimos un poder directamente para que represente uno, porque somos varios heredero", explicó el joven, en el programa de Lío Pecoraro y de Fernando Piaggio. "Es un lote que lo había comprado mi bisabuelo. Represento a todos los herederos. En sí hicimos un poder directamente para que represente uno, porque somos varios heredero", recordó, Lucas, sobre su encuentro "cara a cara" con De Santo.
"En los papeles lo niega, pero cuando me visitó a mí personalmente, él vino porque él estaba usurpando la tierra. Él siempre lo reconoció porque fue a la municipalidad, quiso escriturar o poner a su nombre este lote y le dijeron: 'Este lote tiene dueño'. Él en su momento me quiere intercambiar el lote. Propuesta hubo, pero no fue mi interés. Lo que más afectó acá es que era un terreno de mi bisabuelo y que lo hayan usurpado de una manera indiscriminada, sin pedir permiso", remarcó, Berubi.
"Si lo hubiera dicho antes de hacer las cabañas o en mejores términos, era otro problema...", contó, Lucas, sobre su conflicto legal con Damián, considerando que la demanda sucesoria fue presentada en el 2014, es decir, hace más de diez años. " Lo llamé por teléfono. Siempre hablé en muy buenos términos; entre los dos siempre fue muy correcta la relación, pero nada más. No nos pusimos de acuerdo. Me dijo: 'Prefiero pagar abogados y no hay ningún problema".
La noticia del enfrentamiento judicial entre De Santo y Berubi acaba de tomar un tinte "mediático" pero el artista sigue su cotidiano, con normalidad. De hecho, en los últimos días, sorprendió a los pasajeros del colectivo de la línea 81, parado, trasladándose de un destino para el otro, como cualquier otro ciudadano.
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