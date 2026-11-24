DE LA ACUSACIÓN AL COLECTIVO

"Si lo hubiera dicho antes de hacer las cabañas o en mejores términos, era otro problema...", contó, Lucas, sobre su conflicto legal con Damián, considerando que la demanda sucesoria fue presentada en el 2014, es decir, hace más de diez años. " Lo llamé por teléfono. Siempre hablé en muy buenos términos; entre los dos siempre fue muy correcta la relación, pero nada más. No nos pusimos de acuerdo. Me dijo: 'Prefiero pagar abogados y no hay ningún problema".

La noticia del enfrentamiento judicial entre De Santo y Berubi acaba de tomar un tinte "mediático" pero el artista sigue su cotidiano, con normalidad. De hecho, en los últimos días, sorprendió a los pasajeros del colectivo de la línea 81, parado, trasladándose de un destino para el otro, como cualquier otro ciudadano.