En ese sentido, la conductora confesó que no se percató de que entre la ex gobernadora y el periodista deportivo estaba surgiendo una atracción. "No me di cuenta y yo soy observadora, miro la mesa; parece que al salir intercambiaron teléfonos en ese momento", señaló.

Pese a que desde que se conoció la noticia de su noviazgo la feliz pareja optó por el silencio, la Chiqui reveló que estaban viajando a Europa en donde pasarán sus primeros festejos juntos. Además afirmó que "María Eugenia me mandó un mensaje de WhatsApp dándome las gracias, me puso 'gracias, Mirtha'" y aprovechó la ocasión para repetir que ella "trae suerte" y definirse como "La Chiqui, la casamentera".

Por otra parte, en la mesaza estuvo presente Graciela Alfano y se refirió a su paso como panelista en "Los Ángeles de la Mañana" que conduce Ángel De Brito. Es así que la actriz tuvo duras palabras para con el ciclo y con sus compañeras, al señalar que pensó que "era todo show, pero después me di cuenta que era en serio. Realmente es muy programa muy difícil".

Al mismo tiempo Mirtha aseguró que "las discusiones eran muy atractivas" y que Alfano explicó que es "buena para eso y de hecho lo hice, pero cuando viene la falta de respeto no solamente de parte de compañeras, que eran irrespetuosas, sino por parte del conductor, realmente fue muy difícil".

Asimismo manifestó que De Brito la trató de "'persona gagá', que no sabés lo que decís, que estás perdida, se ríe de vos y cree que no te das cuenta. Además, pibe, existe Flow y cuando regreso a casa me doy cuenta lo que está pasando". No obstante, la Chiqui no quedó convencida con sus declaraciones y afirmó que "al aire daba la sensación de que tenían una buena relación. Si a mí me hacen una cosa así, me voy".

Por lo que Grace sentenció que "es que se hace el show, lo que no significa que cuando se reía de mí me divertía. No es atacar a la persona, es atacar a un modo de conducir, una forma de burlarse de una persona porque tiene años. Las mujeres estamos en otro lugar".