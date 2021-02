Mirtha Legrand no se vacuna: Nacho Viale desmintió a TN

Embed Mmmm no! "Bad information". A las 14hs @mirthalegrand se inscribirá para recibir la vacuna ya que es +80 y cuando le den turno asistirá al lugar asignado. pic.twitter.com/WhGlPQkXlq — Nacho Viale (@nachoviale) February 19, 2021

La inclusión de la frase "Bad information" es la misma que usó Cristina Kirchner, en julio de 2015, durante una entrevista concedida a la revista estadounidense The New Yorker, cuando se le preguntó por una serie de versiones sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. No cayó bien a las autoridades de TN.

Además, la productora dirigida por Viale y responsable de los programas de Legrand, Story Lab Argentina, emitió un comunicado en el que señala: "desmentimos que la señora Mirtha Legrand se estará vacunando en el día de la fecha (19 de febrero) en su domicilio". "A partir de hoy -agrega- a las 14 hs., cuando abra la inscripción, se estará anotando para cuando sea posible ya que entra en la categoría de +80. Cuando el turno sea asignado, concurrirá para su vacunación como corresponde".

Embed Comunicado sobre @mirthalegrand y la falsa noticia de su vacunación pic.twitter.com/bcPApmAyR5 — StoryLab Argentina (@StoryLabArg) February 19, 2021

Malestar en TN

La tajante desmentida de Nacho Viale -en sus redes sociales y en las de su productora- sobre la vacunación de su abuela, causó malestar en en canal 13 y en la señal de noticias TN. "Comprendemos la molestia de Nacho (Viale) por el error de información cometido (por TN) en un tema tan sensible como el de la vacunación contra el coronavirus", señaló una fuente de la emisora, "pero nos parece que lo correcto era que nos llamara y nos permitiera aclarar la situación desde el mismo programa que había cometido el error, sobre todo porque sus programas se emiten en el mismo canal", agregó.

Además, la mención de la frase "bad information", tampoco causó gracia. "Fue desafortunada", manifestó la fuente.

El mismo vocero aseguró que las autoridades del Grupo Clarín no harían ningún comentario oficial sobre el tema y que "lo que haya que conversar se hará en privado". "Nosotros somos respetuosos de nuestros artistas y de todos los que trabajan en nuestra empresa", concluyó.