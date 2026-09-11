Con Mirtha Legrand ausente, Juana Viale conduce los dos programas

Solda y Ajaka están juntos en "Made in Lanús", la obra de Nelly Fernández Tiscornia dirigida por Luis Brandoni que este año giró por el interior. Además, Maelena estrenó el 3 de septiembre *La Ratonera*, el clásico de Agatha Christie, en el Teatro Liceo y Alberto llega con dos películas en cartel: es el villano de "Pepita, la pistolera", de Lucía Puenzo -con Luisana Lopilato- y también aparece en "Barreda", el film de Daniela Goggi que protagoniza Luis Machín.

El Tucu López conduce desde principios de 2026 "All Access" en DGO, un ciclo que sigue los pasos de "Gran Hermano Generación Dorada", el reality que entró en su tramo final. Por su parte El Flaco Pailos llega con el escenario con su espectáculo "Solo de Humor" todos los viernes a las 22.30 en el Paseo La Plaza y Jazmín Laport -hija de Osvaldo Laport y de la cantante Viviana Sáez-, lanzó “En mi piel”, primer corte de su álbum debut.