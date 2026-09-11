Con Mirtha Legrand ausente, Juana Viale conduce los dos programas

Mientras La Chiqui se recupera de su neumonía en el Mater Dei, su nieta estará al frente de los dos programas, con veladas cargadas de figuras.
Este sábado, a las 21:30 por El Trece, mientras "La Chiqui" continúa internada, su nieta, Juana Viale volverá estar a cargo de la conducción de "La noche de Mirtha" con una mesa variopinta con el actor Luis Machín, la cantante tropical Gladys “La Bomba Tucumana”, la modelo Ingrid Grudke, el economista Hernán Lacunza y el periodista Osvaldo Bazán.
Luis Machín llega a la mesa con el protagónico de "Barreda" en Prime Video, vista en más de 240 países, donde interpreta al odontólogo platense que, en 1992, asesinó a su mujer, su suegra y sus dos hijas; Gladys Jiménez, "La Bomba Tucumana", hablará sobre su carrera y su experiencia en el reality "Gran Hermano Generación Dorada".
Mientras estudia japonés y negocia la posibilidad de tener un programa propio de televisión, Ingrid Grudke se sentará a la mesa junto al exministro de economia Hernán Lacunza, y al periodista y escritor Osvaldo Bazán, autor de "Historia de la homosexualidad en la Argentina".
El domingo a las 13:45 en El Trece, Juana Viale armará otra mesaza con los actores Malena Solda, Alberto Ajaka, el humorista cordobés Fernando “Flaco” Pailos, el locutor y conductor Luis “Tucu” López y la cantante Jazmín Laport.
Solda y Ajaka están juntos en "Made in Lanús", la obra de Nelly Fernández Tiscornia dirigida por Luis Brandoni que este año giró por el interior. Además, Maelena estrenó el 3 de septiembre *La Ratonera*, el clásico de Agatha Christie, en el Teatro Liceo y Alberto llega con dos películas en cartel: es el villano de "Pepita, la pistolera", de Lucía Puenzo -con Luisana Lopilato- y también aparece en "Barreda", el film de Daniela Goggi que protagoniza Luis Machín.
El Tucu López conduce desde principios de 2026 "All Access" en DGO, un ciclo que sigue los pasos de "Gran Hermano Generación Dorada", el reality que entró en su tramo final. Por su parte El Flaco Pailos llega con el escenario con su espectáculo "Solo de Humor" todos los viernes a las 22.30 en el Paseo La Plaza y Jazmín Laport -hija de Osvaldo Laport y de la cantante Viviana Sáez-, lanzó “En mi piel”, primer corte de su álbum debut.
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