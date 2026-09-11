El nuevo parte médico de Mirtha Legrand

La legendaria conductora -de 99 años- continuará internada para recuperarse del cuadro respiratorio que la viene afectado desde la semana pasada.
El Sanatorio Mater Dei emitió este viernes un nuevo parte sobre la salud de Mirtha Legrand, y en el texto explicó que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.
"La Chiqui" - de 99 años - recibió visitas de amigos y familiares, y se encuentra “muy atenta a sus actividades personales” y agradeció todas las muestras de cariño de la gente. El próximo informe, si no hay cambios, se emitirá el próximo el lunes, informó el Sanatorio a través de un comunicado firmado por el director médico Enrique Echagüe-.
Mirtha Legrand lleva cinco días internada en el sanatorio, cuando ingresó el lunes 7 por un “cuadro respiratorio bronquial”, en habitación común, para estudios y tratamiento. El viernes pasado -por recomendación de su médico personal- decidió ausentare de la grabación de "La noche de Mirtha". El origen del malestar, según contó su hija Marcela Tinayre, es el de siempre “Le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”.
La Chiqui había encadenado salidas -teatro, cenas, eventos- contra el consejo que le habían dado de no sumar tantos cambios de clima. En abril, después de ver "Rocky", ya había tenido una bronquitis fuerte que la dejó tres semanas fuera del aire.
El miércoles pasado el Sanatorio Mater Dei había informado que evolucionaba “sin complicaciones”, el jueves se especuló la información que podía irse a casa, pero los médicos decidieron esperar que terminara el seriado de antibióticos. El parte de hoy de la diva, suma un dato que no estaba en los anteriores: el kinesiólogo trabaja con ella, algo que no es un detalle menor, porque la paciente necesita recuperar aire y terminar con la tos que la aquejaba.
A través del escrito, la propia Mirtha Legrand aprovechó para hacer llegar su gratitud hacia el público y la prensa" Agradece a todos las muestras de cariño", y por último, el centro de salud aclaró que solo comunicará novedades en caso de ser necesario y adelantó que "Informaremos por este medio y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico".
Mirtha Legrand cumplirá 100 años el próximo 23 de febrero de 2027. Sigue siendo, la conductora de televisión más longeva del mundo.
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