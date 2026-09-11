El nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El miércoles pasado el Sanatorio Mater Dei había informado que evolucionaba “sin complicaciones”, el jueves se especuló la información que podía irse a casa, pero los médicos decidieron esperar que terminara el seriado de antibióticos. El parte de hoy de la diva, suma un dato que no estaba en los anteriores: el kinesiólogo trabaja con ella, algo que no es un detalle menor, porque la paciente necesita recuperar aire y terminar con la tos que la aquejaba.

A través del escrito, la propia Mirtha Legrand aprovechó para hacer llegar su gratitud hacia el público y la prensa" Agradece a todos las muestras de cariño", y por último, el centro de salud aclaró que solo comunicará novedades en caso de ser necesario y adelantó que "Informaremos por este medio y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico".

Mirtha Legrand cumplirá 100 años el próximo 23 de febrero de 2027. Sigue siendo, la conductora de televisión más longeva del mundo.