Moria Casán contó el calvario que vivió como víctima de violencia de género

"Es muy doloroso cuando no podés salir de esa toxicidad. Es un dolor que tiene que ver con la humillación, tiene que ver con que sentís que no te desvaloricen”. comenzó diciendo Moria, al aire de su programa matutino en El 13, al referirse al contenido de la denuncia que Romina Gaetani hizo en la justicia contra su expareja, Luis Cavanagh.

"Por ejemplo, a mí la primera piña que me pegaron en mi vida, todavía tengo la marca en el ojo, que fue acá arriba. Si vos me tocás acá, tengo como un huesito salido. Eso fue que estaba en un coche con una pareja mía, que ya partió, y era muy celoso ...", compartió Casán, madre de Sofía Gala.

"Cuando le fui a hacer una pregunta así, me hizo ¡pon! y me la dio acá. Me dejó el ojo negro, así que no pude ir a trabajar ese día”, rememoró la "One". "Me la dejé tipo la cesárea de mi hija, que no la quiero borrar como un tatuaje, que es el mejor tatuaje que tengo, para un hecho de mi vida que pude soportar...".

MORIA A CORAZÓN ABIERTO

"La primera piña te sorprende y te sentís tan humillada y tan dolorida que no podés… Yo no pude reaccionar“, se sinceró Moria, al aire. "La segunda le pegué yo y a la tercera me separé con cosas incluidas, pero tengo una personalidad y un carácter muy fuerte. Fui a denunciarlo con mi padre en esa época, hace más de cincuenta años. Pero la humillación que sentís es fuerte y es dolorosa porque te pegó la persona que amás”.

“La piña que me podía haber sacado el ojo. Me acuerdo el dolor, pero más que el dolor, eso es un dolor que decís ‘no podés creer’. Y después te superás. Bueno, yo también después me puse bravísima y ya te digo, después se había convertido en un ritmo. Tenés que tener esa personalidad y esa fortaleza de la priorización. Que, en mi caso, al principio me descolocó, hasta que se me bajó el ojo no pude creer y te sentís humillada”, confió, Casán.