Fernando Carillo defendió a Nicolás Maduro y desató la polémica en el programa de Moria

Fernando aseguró que la “mala imagen” del líder político fue construida por los Estados Unidos y por medios de comunicación que, según él, responden a esos intereses. Además, respaldó públicamente a Delcy Rodríguez, -presidenta interina de Venezuela-, con quien mantuvo una extensa relación sentimental y a quien definió como “la gran mujer de su vida”.

“Es falso lo que quieren decir, que entregó a Maduro. Es una mujer fiel, honesta, noble y valiente”, manifestó, Carillo, con una comunicación por zoom con el ciclo de Casán, en las mañanas de El 13, a pesar de que en el estudio de tevé muchos venezolanos que fueron al piso, se mostraron molestos con los dichos del ex de Cathy Fulop.

"Si hoy se abren las elecciones, Nicolás Maduro ganará arrolladoramente. Dicen que Corina Machado ganó, pero eso no es cierto, porque si así fuera estaría gobernando ahora. Lo de la censura y el cierre de medios es todo mentira: en Venezuela tenemos hasta CNN”, dijo, Carillo.

CARRILLO DEFENSOR DE MADURO

"Me solidarizo con los venezolanos que se fueron y les digo que es hora de volver a casa, porque el éxodo fue inducido. Los medios de desinformación los bombardean y les hacen creer que no tienen futuro. Los argumentos son tan falsos como las armas de destrucción masiva de Irak. Los detenidos son mercenarios, no víctimas”, expresó, Fernando.

Fernando Carillo, nota Carillo con Nicolás Maduro, con quien se conocen hace años.

Al escuchar los dichos de Carillo, uno de los jóvenes venezolanos que estaban en el piso pidió la palabra: "Es una vergüenza, una burla para los millones de venezolanos que estamos fuera del país que alguien por sus negocios blanquee una dictadura. Una falta de respeto. Los expulsados volveremos en paz, en democracia... no como ahora que los detenidos políticos no pueden defenderse".

Fue entonces, que el ex galán, amenazó con retirarse del aire, aduciendo que... "es falso, falso completamente. Yo me voy Moria querida, que Dios los bendiga porque tenemos un punto de vista diferente. Esta persona no me deja hablar". Pero antes de que pudiera abandonar el móvil, intervino otro panelista: "Dime quién ganó las elecciones del 28 de julio y qué prueba hay para que digas que ganó Nicolás Maduro cuando las actas muestras otras cosas. Mientras a tí te pagan por decir esto, los venezolanos estamos aquí defendiendo nuestro país".

Y, luego, fue Moria, conductora del envío, quien "puso entre la espada y la pared" a Carillo. "No puede ser que no te quedes a debatir, gordo. Hay sesgos ideológicos diferentes pero podemos intercambiar ideas".