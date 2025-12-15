Sandra Mihanovich contó que Sonsoles, a quien ella le donó un riñon, necesita un nuevo trasplante

“¿Cómo está Sonsoles?”, preguntó Chiquita, la diva de los almuerzos, mostrando interés genuino sobre la actual situación de la joven. y la respuesta fue inmediata, detallando la actual situación de Sonsoles...

“Está en diálisis porque necesita un nuevo trasplante”, contó Sandra, en primera persona. Mihanovich también aprovechó para contar un proceso personal que su ahijada está llevando adelante con De nuevo sale el sol.

“Es un libro donde siento que ella relata su historia y se coloca en un lugar donde dice: ‘Yo la peleo, yo puedo, yo soy resiliente, y lo quiero compartir porque tal vez a otro le va a venir bien y le va a servir’”.

UN DURO MOMENTO

"Justamente esta semana cumplió un año de haber empezado con esta tarea. La gente le agradece mucho. Tres veces por semana, cuatro horas cada vez, tiene que estar en diálisis. Tuve esa oportunidad, y haberla tenido fue un antes y un después. En esta etapa que ella necesita un nuevo riñón, hubo diez personas que se acercaron y dijeron ‘yo quiero donarte un riñón’ y ninguno fue compatible", contó, Sandra.

"Solo uno que no era la mejor elección porque podía ser un poco graso. Cuando vi cómo se alinearon los planetas, cómo las cosas sucedieron de tal manera para que pudiéramos concretarlo. Está muy bien. Está trabajando, criando a León, que hoy tiene 15 años y que está regio. Es un niño espléndido, de esos que llegan y decís ‘basta de crecer vos’”, compartió, Mihanovich.