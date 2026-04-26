Murió Adolfo Aristarain, una voz imprescindible del cine argentino

Admirador confeso de John Ford y Alfred Hitchcock, logró desarrollar un estilo propio, capaz de combinar la potencia del cine clásico con una mirada profundamente personal.

Historias que incomodan y conmueven

Aristarain fue un narrador riguroso. Cada plano, cada diálogo y cada silencio tenían un sentido preciso. Lejos del costumbrismo más superficial, eligió contar historias que interpelan al espectador, con personajes complejos y decisiones difíciles.

Su cine dialogó con el de contemporáneos internacionales como Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, aunque siempre mantuvo una identidad propia, ligada a la realidad argentina y a una mirada crítica sobre el poder y la ética.

A lo largo de su carrera trabajó con grandes figuras como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Cecilia Roth y Juan Diego Botto, entre muchos otros.

Un legado vigente

Aunque en los últimos 20 años no filmó, nunca se consideró retirado. Su mirada seguía activa y crítica. En una de sus últimas entrevistas, recordó un proyecto inconcluso sobre Astor Piazzolla, que no pudo concretar por problemas de salud y financiamiento.

En 2019 fue sometido a una compleja operación cardíaca, que marcó un punto de inflexión en su vida. Aun así, continuó reflexionando sobre el cine y su rol cultural.

En 2024, al recibir una distinción en el MALBA, dejó una definición que sintetiza su pensamiento: el cine es una expresión inevitable de quien lo hace. Y también reafirmó su compromiso con la industria local: “Nunca lo van a poder matar”.

Despedida a una voz única

Con su muerte, el cine argentino pierde a uno de sus autores más lúcidos. Aristarain no solo dejó películas memorables, sino también una forma de entender el oficio: como un espacio de verdad, de riesgo y de identidad.