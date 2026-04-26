Murió Adolfo Aristarain, una voz imprescindible del cine argentino

Adolfo Aristarain, director de Un lugar en el mundo falleció a los 82 años. Dejó una filmografía marcada por la profundidad narrativa.
El cine argentino está de luto. A los 82 años murió Adolfo Aristarain, uno de los realizadores más influyentes y respetados de las últimas décadas. La noticia fue confirmada por la Academia de Cine de España, país donde el director también desarrolló gran parte de su carrera.
Autor de títulos fundamentales como Un lugar en el mundo, Tiempo de revancha, Martín (Hache) y Roma, Aristarain construyó una filmografía sólida, atravesada por conflictos humanos, tensiones morales y personajes de gran densidad.
Antes de convertirse en director, Aristarain recorrió todos los escalones de la industria. Trabajó como meritorio, sonidista, montador y asistente de dirección. Incluso tuvo un paso frente a cámara en Dar la cara, dirigida por José Martínez Suárez.
Su formación estuvo marcada por la influencia de su maestro Mario Camus y por la colaboración con la guionista Kathy Saavedra, a quien siempre reconoció por aportar equilibrio emocional a sus relatos.
Admirador confeso de John Ford y Alfred Hitchcock, logró desarrollar un estilo propio, capaz de combinar la potencia del cine clásico con una mirada profundamente personal.
Aristarain fue un narrador riguroso. Cada plano, cada diálogo y cada silencio tenían un sentido preciso. Lejos del costumbrismo más superficial, eligió contar historias que interpelan al espectador, con personajes complejos y decisiones difíciles.
Su cine dialogó con el de contemporáneos internacionales como Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, aunque siempre mantuvo una identidad propia, ligada a la realidad argentina y a una mirada crítica sobre el poder y la ética.
A lo largo de su carrera trabajó con grandes figuras como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Cecilia Roth y Juan Diego Botto, entre muchos otros.
Aunque en los últimos 20 años no filmó, nunca se consideró retirado. Su mirada seguía activa y crítica. En una de sus últimas entrevistas, recordó un proyecto inconcluso sobre Astor Piazzolla, que no pudo concretar por problemas de salud y financiamiento.
En 2019 fue sometido a una compleja operación cardíaca, que marcó un punto de inflexión en su vida. Aun así, continuó reflexionando sobre el cine y su rol cultural.
En 2024, al recibir una distinción en el MALBA, dejó una definición que sintetiza su pensamiento: el cine es una expresión inevitable de quien lo hace. Y también reafirmó su compromiso con la industria local: “Nunca lo van a poder matar”.
Con su muerte, el cine argentino pierde a uno de sus autores más lúcidos. Aristarain no solo dejó películas memorables, sino también una forma de entender el oficio: como un espacio de verdad, de riesgo y de identidad.
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