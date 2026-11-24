El cineasta eligió una historia de amor, persecución y supervivencia para su primera incursión en el western.
El actor irlandés, ganador del Oscar por Oppenheimer, encabezará el nuevo proyecto de Steven Spielberg.
El director adaptará la novela "The Heart in Winter", ambientada en 1891. Cillian Murphy y Jessie Buckley protagonizarán la historia de una pareja que busca escapar hacia San Francisco.
Después de más de cinco décadas detrás de cámara, Steven Spielberg sumará un nuevo desafío a su trayectoria: dirigirá su primera película western. El cineasta estadounidense, responsable de clásicos como Tiburón, E.T., el extraterrestre y Jurassic Park, encabezará un proyecto protagonizado por Cillian Murphy y Jessie Buckley, dos actores irlandeses ganadores del Oscar.
La película, que todavía no tiene título oficial, contará además con un guion de Paul Thomas Anderson, quien recientemente obtuvo el Oscar a mejor dirección por Una batalla tras otra, y será la primera vez que escriba una película que no estará dirigida por él .
Según informó Variety, el proyecto estará basado en la novela The Heart in Winter, publicada en 2024 por el escritor irlandés Kevin Barry. Spielberg adelantó a Deadline que espera comenzar el rodaje durante enero y marzo del 2027 y que el estreno en salas está previsto para 2028.
La trama transcurre en 1891 y comienza en Butte, una localidad minera del estado de Montana, en Estados Unidos. Allí vive Tom Rourke, un poeta irlandés que se enamora de Polly Gillespie, la joven esposa de un encargado de una mina.
La relación lleva a ambos a tomar una decisión: abandonar el pueblo y viajar hacia San Francisco con la intención de construir una nueva vida. Sin embargo, el recorrido estará lejos de ser sencillo. Durante el trayecto deberán atravesar zonas montañosas y enfrentar las dificultades del paisaje, mientras un grupo de hombres armados los persigue.
La historia reúne elementos tradicionales del western, como los fugitivos, los caballos, las armas y los territorios inhóspitos, con un relato romántico. También propone una mirada sobre la conquista del oeste estadounidense desde la experiencia de los inmigrantes irlandeses.
Cillian Murphy, reconocido internacionalmente por su interpretación en Oppenheimer, será Tom Rourke, mientras que Jessie Buckley, ganadora del Oscar por Hamnet, interpretará a Polly Gillespie. Ambos compartirán pantalla por primera vez en un largometraje.
El reparto también incluirá a Mark Rylance, quien ya trabajó con Spielberg en distintas producciones. Su incorporación representa un nuevo encuentro entre el actor británico y el director estadounidense.
Spielberg señaló que Murphy y Buckley fueron sus primeras opciones desde que comenzó a imaginar el proyecto. En el caso de Buckley, la película también marcará un nuevo vínculo profesional con el realizador, que participó como productor de Hamnet, el drama dirigido por Chloé Zhao.
Aunque el western fue uno de los géneros que acompañaron la formación cinematográfica de Spielberg, hasta ahora nunca había dirigido una película de esas características. Los musicales también figuraban entre sus asignaturas pendientes, hasta que en 2021 estrenó su versión de Amor sin barreras.
Para esta nueva producción, el cineasta buscará alejarse de algunos de los recursos más habituales del género. Si bien habrá caballos y armas, el eje estará puesto en la relación entre los protagonistas y en su intento por escapar de las circunstancias que condicionan sus vidas.
El rodaje estaría previsto para 2027.
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