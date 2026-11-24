La relación lleva a ambos a tomar una decisión: abandonar el pueblo y viajar hacia San Francisco con la intención de construir una nueva vida. Sin embargo, el recorrido estará lejos de ser sencillo. Durante el trayecto deberán atravesar zonas montañosas y enfrentar las dificultades del paisaje, mientras un grupo de hombres armados los persigue.

La historia reúne elementos tradicionales del western, como los fugitivos, los caballos, las armas y los territorios inhóspitos, con un relato romántico. También propone una mirada sobre la conquista del oeste estadounidense desde la experiencia de los inmigrantes irlandeses.

Cillian Murphy, reconocido internacionalmente por su interpretación en Oppenheimer, será Tom Rourke, mientras que Jessie Buckley, ganadora del Oscar por Hamnet, interpretará a Polly Gillespie. Ambos compartirán pantalla por primera vez en un largometraje.

La actriz fue elegida por Spielberg para interpretar a una mujer que busca escapar de su vida en Montana.

El reparto también incluirá a Mark Rylance, quien ya trabajó con Spielberg en distintas producciones. Su incorporación representa un nuevo encuentro entre el actor británico y el director estadounidense.

Spielberg señaló que Murphy y Buckley fueron sus primeras opciones desde que comenzó a imaginar el proyecto. En el caso de Buckley, la película también marcará un nuevo vínculo profesional con el realizador, que participó como productor de Hamnet, el drama dirigido por Chloé Zhao.

Aunque el western fue uno de los géneros que acompañaron la formación cinematográfica de Spielberg, hasta ahora nunca había dirigido una película de esas características. Los musicales también figuraban entre sus asignaturas pendientes, hasta que en 2021 estrenó su versión de Amor sin barreras.

Para esta nueva producción, el cineasta buscará alejarse de algunos de los recursos más habituales del género. Si bien habrá caballos y armas, el eje estará puesto en la relación entre los protagonistas y en su intento por escapar de las circunstancias que condicionan sus vidas.

El rodaje estaría previsto para 2027.