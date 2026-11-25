La película sigue a Billie Doe, una adolescente impulsiva que descubre que tiene poderes mágicos. El hallazgo la lleva fuera de su entorno habitual y la introduce en Hexe, un reino mágico donde deberá enfrentarse a nuevos desafíos. Junto con su madre, Alice, comenzará a descubrir secretos familiares que podrían cambiar el mundo de las brujas. Entre las voces originales del elenco se encuentran Hailee Steinfeld, como Billie, y Rashida Jones, como Alice.

2. La nueva Focker

Comedia · Duración: 1 h 45 min

La historia retoma el universo de la familia Focker diez años después de los acontecimientos anteriores. Esta vez, Greg Focker debe afrontar un nuevo desafío: convertirse en suegro cuando su hijo Henry anuncia que está comprometido. Decidido a ser un padre comprensivo, Greg intenta manejar la situación, pero sus inseguridades lo llevan a repetir algunas de las conductas de Jack Byrnes. La película cuenta con Ben Stiller y Robert De Niro en los papeles de Greg y Jack, respectivamente.

3. El héroe de Berlín

Comedia dramática · Duración: 1 h 53 min

La película presenta a Micha Hartung, el propietario de un videoclub berlinés que atraviesa dificultades económicas. Su vida cambia cuando un periodista encuentra documentos de la Stasi que lo vinculan con una supuesta fuga masiva de Alemania Oriental durante la Guerra Fría. De un día para otro, Micha se convierte en una figura reconocida y comienza a disfrutar de una fama que no esperaba. Sin embargo, deberá enfrentar las consecuencias de una historia cuya veracidad está en duda. El reparto incluye a Charly Hübner y Christiane Paul.

4. Winnipeg, el barco de la esperanza

Animación ·· Duración: 1 h 21 min

Ambientada en enero de 1939, la película narra la historia de Víctor, un padre viudo que escapa de España junto con su hija Julia tras la caída de Barcelona durante la Guerra Civil. Luego de atravesar las dificultades del exilio y los campos de concentración en Francia, ambos encuentran una posibilidad de comenzar nuevamente: embarcarse en el Winnipeg, el carguero impulsado por el poeta Pablo Neruda que trasladó refugiados españoles hacia Chile. La producción está dirigida por Beñat Beitia y Elio Quiroga y cuenta con las voces de Paulina García, Luis Gnecco y Alfredo Castro.

5. Bichos del mar

Documental ·· Duración: 1 h 21 min

El documental acompaña a un grupo de 25 científicos argentinos que viaja a bordo del buque de investigación Falkor Too para explorar un cañón submarino ubicado a unos 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Durante la expedición, el equipo trabaja en turnos de 12 horas y transmite sus actividades en vivo por YouTube. La investigación toma un rumbo inesperado cuando, a 1.195 metros de profundidad, aparece una estrella de mar y la transmisión comienza a captar la atención de miles de espectadores. La película está dirigida por Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein y cuenta con la participación de Nadia Cerino, Daniel Lauretta e Ignacio Chiesa.

6. Ramayana: El nacimiento de una leyenda

Drama · Duración: 3 h 15 min

Basada en la antigua epopeya india Ramayana, la película desarrolla la historia del príncipe Rama, marcado por el sacrificio, y Ravana, un rey inmortal impulsado por la venganza. Una profecía conecta los destinos de ambos personajes y da lugar a un relato atravesado por enfrentamientos, decisiones y conflictos. La producción está dirigida por Nitesh Tiwari y tiene como protagonistas a Ranbir Kapoor, Yash y Sai Pallavi.

7. Puedes verlo todo

Documental · Duración: 2 h 54 min

La producción se centra en Elizabeth Holmes, fundadora de la compañía tecnológica Theranos, quien invita a un equipo de filmación a registrar su vida 34 días antes de ingresar en prisión. Lo que comienza como un seguimiento de su rutina personal se transforma en un proyecto documental que se extiende durante tres años. La película reconstruye el vínculo entre Holmes y las cámaras mientras observa los acontecimientos que rodean a la empresaria y su entorno familiar. Está dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim.

8. Qonoq: Lo que comemos nosotros

Drama · Duración: 1 h 12 min

En un universo fantástico y anacrónico, Huashi llega al palacio de Roqshelashé en representación de la comunidad Qom. Allí transmite un reclamo colectivo: el cese de la explotación de sus territorios, en un contexto marcado por la opresión y los conflictos con quienes ejercen el poder. La película combina elementos del drama y la fantasía para construir un relato relacionado con las comunidades indígenas y la defensa de sus tierras. Está dirigida por Mario Caporali y protagonizada por Yani Giovannetti, Ruperta Pérez y Aylén Janis Pedraza.

9. Las nuevas desventuras de Cliff Booth

Drama · Duración: 2 h 20 min

La película retoma la historia de Cliff Booth, el personaje interpretado por Brad Pitt en Había una vez en Hollywood, ocho años después de los acontecimientos de aquella producción. Ambientada en la década de 1970, muestra a Cliff trabajando como solucionador de problemas para distintas figuras de la industria cinematográfica. Su actividad lo lleva a involucrarse en situaciones relacionadas con estrellas, secretos y conflictos detrás de las cámaras. El largometraje está dirigido por David Fincher, con guion de Quentin Tarantino, y cuenta con Brad Pitt, Elizabeth Debicki y Scott Caan en el reparto.

10. Prince

Comedia · Duración: 1 h 34 min

La película cuenta la historia de Jaime, un antiguo amante de Isabel que, tras la muerte de la mujer, queda a cargo de Prince, su perro galgo afgano. El testamento establece que Jaime deberá vivir con el animal en la casa de Isabel y que sus herederos no podrán reclamar la propiedad mientras el perro siga vivo. La decisión genera un conflicto con el hijo y la nieta de la fallecida. Mientras intenta proteger a Prince, Jaime también deberá afrontar asuntos pendientes de su propia vida familiar. Dirigida por Federico Borgia, la producción está protagonizada por Roberto Suárez, Maitina de Marco y Esteban Bigliardi.

11. Neyen Mapu. El llamado del Lanín

Documental · Duración: 1 hora

El documental dirigido por Mara Rocío Collinao recupera la memoria, las tradiciones y los conocimientos ancestrales del pueblo mapuche en torno al volcán Lanín, considerado un territorio sagrado. A través de testimonios, imágenes de archivo y registros actuales, aborda las ceremonias y prácticas comunitarias vinculadas con la montaña. También examina problemáticas ambientales como el retroceso de las nieves, las modificaciones en los cursos de agua y la presión del turismo sobre el territorio. La producción reúne testimonios de integrantes de distintas comunidades mapuches y propone acercarse a su relación espiritual y cultural con la naturaleza.