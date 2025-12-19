El nuevo retoque estético de Jimena Barón: "Yo quiero ser hippie con bótox"

En contacto directo con sus seguidoras a través de Instagram, la artista compartió los motivos y las sensaciones detrás de su regreso al bótox: “Una raya que me pone mal”. La cantante se mostró firme y con ganas de contar por lo que estaba pasando, siendo contundente con sus seguidoras: “Yo les pido mil disculpas, pero vine igual. No me gusta mentir”.

El video se realizó mientras estaba en el consultorio y mantenía una conversación con su médica: “Hice una votación y la gente me dijo que no. Pero tengo una raya acá que me pone mal”, y se la vio franca, sin ocultar nada de su vida privada, contando hace cuántos meses no se hacía nada: “Hace veinte meses que no me pongo. No quiero quedar como una Kardashian”, expresó.

Jimena Barón, apertura.jpg Jimena Barón contó cómo es la rutina que respeta a diario con su bebito, Arturo.

Un aspecto llamativo es que también en este video contó la dosis que se iba a aplicar: “Me puse tan poco que sobró media jeringa y, muy inteligentemente, yo propuse ponerme en los maseteros para el bruxismo”.

Las preguntas que recibió Jimena Barón se centraron en la respuesta de sus seguidores ante las modificaciones visibles en su rostro. Tal como explicó en sus historias, decidió suspender las inyecciones que utilizaba para atenuar las arrugas por los cuidados propios del embarazo y, desde entonces, empezó a percibir cambios tanto en su apariencia como en la manera en que se siente con la imagen que muestra.

En ese contexto, la influencer detalló cuál fue la mayor molestia tras dejar este tratamiento estético. “Me incomoda un poco la línea del entrecejo, pero en general creo que me gusta más de esta forma”, señaló en uno de sus posteos. Aun así, la mayoría de los comentarios que recibió destacaron y valoraron la naturalidad de su nuevo aspecto.