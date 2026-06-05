Llega a su fin "Triángulo Amoroso", la primera ficción vertical de Telefe

El próximo lunes se conocerá el final de la exitosa ficción vertical -muktiplataforma- protagonizada por Wanda Nara y Maxi López por Telefe.
Tras convertirse en un verdadero fenómeno de audiencia, "Triángulo Amoroso", la primera ficción vertical producida por Telefe Studios en co producción con Shorta, llegará a su final el próximo lunes 8 de junio, con el estreno de sus últimos tres capítulos.
La serie protagonizada por Wanda Solange Nara y Maximiliano Gastón López logró convertirse en un suceso de audiencia conectando con millones de espectadores a través de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y la plataforma Shorta. Por su parte, en Telefe -ubicada minutos antes de "Gran Hermano Generación Dorada"- logró consolidarse como uno de los contenidos más vistos de la televisión, liderando todos los días su franja horaria.
Convertida en un verdadero fenómeno multiplataforma, "Triángulo Amoroso" logró cifras muy potentes en cada una de las pantallas donde se emitió.
La ficción breve lideró su franja en televisión abierta durante todas sus emisiones, con un promedio de 50,01% de share hogares, y alcanzó cifras récord en el universo digital, donde acumuló 117 millones de impresiones, más de 106,8 millones de reproducciones de video y 3,3 millones de interacciones. El primer capítulo alcanzó 14,9 millones de reproducciones de video según informó Mondo Metrics.
Todos los episodios continuarán disponibles en el Instagram y todas las redes de @telefe y en Shorta.
Con la ficción "Triángulo Amoroso", Telefe Studios continúa explorando nuevas formas de producción y distribución de contenidos, consolidando la narrativa vertical como una herramienta clave para llegar a las audiencias actuales y potenciar la unión entre el universo digital y la televisión abierta.
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