Llega a su fin "Triángulo Amoroso", la primera ficción vertical de Telefe

La ficción breve lideró su franja en televisión abierta durante todas sus emisiones, con un promedio de 50,01% de share hogares, y alcanzó cifras récord en el universo digital, donde acumuló 117 millones de impresiones, más de 106,8 millones de reproducciones de video y 3,3 millones de interacciones. El primer capítulo alcanzó 14,9 millones de reproducciones de video según informó Mondo Metrics.

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Todos los episodios continuarán disponibles en el Instagram y todas las redes de @telefe y en Shorta.

Con la ficción "Triángulo Amoroso", Telefe Studios continúa explorando nuevas formas de producción y distribución de contenidos, consolidando la narrativa vertical como una herramienta clave para llegar a las audiencias actuales y potenciar la unión entre el universo digital y la televisión abierta.