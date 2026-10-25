En 2008, después de finalizar su participación en Cabaret, Trepat decidió instalarse en Villa Giardino, localidad cordobesa que había conocido a través de sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Murió Marcelo Trepat: la despedida de Georgie Barbarossa en las redes

Desde las redes sociales, algunos actores expresaron su dolor tras confirmarse la muerte de Marcelo Trepat. Una de las más conmovidas fue Georgina Barbarossa, con quien trabajó en teatro y sobre todo en el ciclo televisivo Movete con Georgina a finales de los '90.

"Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado. Marce querido te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos. Te voy a extrañar, pero te tengo conmigo. En cada plantita, en cada flor de Giardino (la localidad donde vivía el actor) estás Marce", manifestó en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Siempre, siempre. Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá por qué tan pronto. Gracias, gracias, gracias, gracias y siempre gracias por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí. Te amo con todo mi corazón".