El artista falleció a los 62 años en Villa Giardino, donde se había radicado tiempo atrás. Junto a la conductora, había animado el ciclo Movete con Georgina, a finales de la década del '90.

El actor y cantante Marcelo Trepat murió este sábado 24 de octubre, según informó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Reconocido por su participación en grandes producciones teatrales, entre ellas Drácula, el musical y Cabaret, tenía 62 años y estaba radicado en Villa Giardino (Córdoba).

Trepat nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y comenzó a acercarse a la actuación durante la escuela primaria, cuando asistía a clases de teatro en la Escuela 22. En su adolescencia formó parte del grupo dirigido por Jorge Sharry y tuvo sus primeras experiencias escénicas junto al Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro. En 1991 integró el elenco original de Drácula, el musical.

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A lo largo de su carrera, participó en reconocidas producciones del género, como Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz; El violinista en el tejado, con Pepe Soriano y Rita Cortese; y Zorba, en la que compartió escenario con Raúl Lavié, entre otros.

Su recorrido artístico también incluyó trabajos destinados al público infantil, como La familia Frankenstein, Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, y Mi bello dragón, de Enrique Pinti.

En 2008, después de finalizar su participación en Cabaret, Trepat decidió instalarse en Villa Giardino, localidad cordobesa que había conocido a través de sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Murió Marcelo Trepat: la despedida de Georgie Barbarossa en las redes

Desde las redes sociales, algunos actores expresaron su dolor tras confirmarse la muerte de Marcelo Trepat. Una de las más conmovidas fue Georgina Barbarossa, con quien trabajó en teatro y sobre todo en el ciclo televisivo Movete con Georgina a finales de los '90.

"Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado. Marce querido te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos. Te voy a extrañar, pero te tengo conmigo. En cada plantita, en cada flor de Giardino (la localidad donde vivía el actor) estás Marce", manifestó en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Siempre, siempre. Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá por qué tan pronto. Gracias, gracias, gracias, gracias y siempre gracias por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí. Te amo con todo mi corazón".

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