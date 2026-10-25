El artista falleció a los 62 años en Villa Giardino, donde se había radicado tiempo atrás. Junto a la conductora, había animado el ciclo Movete con Georgina, a finales de la década del '90.
El actor y cantante Marcelo Trepat murió este sábado 24 de octubre, según informó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Reconocido por su participación en grandes producciones teatrales, entre ellas Drácula, el musical y Cabaret, tenía 62 años y estaba radicado en Villa Giardino (Córdoba).
Trepat nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y comenzó a acercarse a la actuación durante la escuela primaria, cuando asistía a clases de teatro en la Escuela 22. En su adolescencia formó parte del grupo dirigido por Jorge Sharry y tuvo sus primeras experiencias escénicas junto al Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro. En 1991 integró el elenco original de Drácula, el musical.
A lo largo de su carrera, participó en reconocidas producciones del género, como Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz; El violinista en el tejado, con Pepe Soriano y Rita Cortese; y Zorba, en la que compartió escenario con Raúl Lavié, entre otros.
Su recorrido artístico también incluyó trabajos destinados al público infantil, como La familia Frankenstein, Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, y Mi bello dragón, de Enrique Pinti.
En 2008, después de finalizar su participación en Cabaret, Trepat decidió instalarse en Villa Giardino, localidad cordobesa que había conocido a través de sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.
Desde las redes sociales, algunos actores expresaron su dolor tras confirmarse la muerte de Marcelo Trepat. Una de las más conmovidas fue Georgina Barbarossa, con quien trabajó en teatro y sobre todo en el ciclo televisivo Movete con Georgina a finales de los '90.
"Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado. Marce querido te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos. Te voy a extrañar, pero te tengo conmigo. En cada plantita, en cada flor de Giardino (la localidad donde vivía el actor) estás Marce", manifestó en su cuenta de Instagram.
Y agregó: "Siempre, siempre. Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá por qué tan pronto. Gracias, gracias, gracias, gracias y siempre gracias por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí. Te amo con todo mi corazón".
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