Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

El popular guitarrista y cantante presentó complicaciones en su estado de salud, lo que generó alarma en su entorno, que manejó la posibilidad de trasladarlos de urgencia a Buenos Aires para continuar su tratamiento.

Referente indiscutido del rock en español, FelipeStaiti fue uno de los creadores de Los Enanitos Verdes en 1979, junto al cantante y compositor Marciano Cantero y al baterista Daniel Piccolo, una banda que marcaría a generaciones con clásicos como “Lamento Boliviano”, "Te vi en un tren" y “La muralla verde”.

Embed

Tras la muerte de Horacio Eduardo Cantero Hernández más conocido como Marciano Cantero el 8 de septiembre de 2022, el guitarrista asumió un rol central dentro del grupo, convirtiéndose en su voz y principal referente en los escenarios, manteniendo vigente el legado de la banda en distintos países.

A lo largo de su extensa carrera, Staiti fue reconocido no solo por su talento como guitarrista y compositor sino también, por su gran influencia en el desarrollo del rock latinoamericano al ser parte de una de las bandas más importantes surgidas en los años ochenta.