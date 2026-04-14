Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

A los 64 años, el famoso guitarrita de la banda mendocina había sido ingresado en el Hospital Italiano de Mendoza por complicaciones de salud.
El músico mendocino Felipe Staiti, guitarrista, cantante y miembro fundador de la banda Los Enanitos Verdes, falleció el lunes 13 de abril, a los 64 años, luego de permanecer internado en el Hospital Italiano de Mendoza, donde había sido ingresado luego de presentar severos problemas en la salud, según lo confirmó Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza.
“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables” posteó en X el funcionario, que agregó “Recordaremos para siempre tu música”.
El popular guitarrista y cantante presentó complicaciones en su estado de salud, lo que generó alarma en su entorno, que manejó la posibilidad de trasladarlos de urgencia a Buenos Aires para continuar su tratamiento.
Referente indiscutido del rock en español, FelipeStaiti fue uno de los creadores de Los Enanitos Verdes en 1979, junto al cantante y compositor Marciano Cantero y al baterista Daniel Piccolo, una banda que marcaría a generaciones con clásicos como “Lamento Boliviano”, "Te vi en un tren" y “La muralla verde”.
Tras la muerte de Horacio Eduardo Cantero Hernández más conocido como Marciano Cantero el 8 de septiembre de 2022, el guitarrista asumió un rol central dentro del grupo, convirtiéndose en su voz y principal referente en los escenarios, manteniendo vigente el legado de la banda en distintos países.
A lo largo de su extensa carrera, Staiti fue reconocido no solo por su talento como guitarrista y compositor sino también, por su gran influencia en el desarrollo del rock latinoamericano al ser parte de una de las bandas más importantes surgidas en los años ochenta.
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