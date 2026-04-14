Gran Hermano Generación Dorada: la casa se quedó sin Lola

Pocos minutos después de las 23 del lunes 13 de abril, Santiago del Moro abrió el sobre que le dio la escribana y confirmó la eliminación de Lola Tomaszeuski, -que obtuvo el 52,2% de los votos contra los 47,8 de Brian- causando la inmediata tristeza de Manuel Ibero -el ex de Zoe Bogach-, su compañero más cercano en la casa.

“Antes de irme quiero decirles algo. Sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos y obvio que voy a dar todo para volver”, expresó la joven barilochense antes de salir de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

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Una vez conocida la decisión del soberano, Manu rompió en llanto y fue consolado por Nazareno Pompei, mientras que Brian festajaba con gritos y saltos su continuidad dentro de la casa

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada