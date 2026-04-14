Gran Hermano Generación Dorada: la casa se quedó sin Lola

Lola Tomaszeuski se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano, lo que generó el llanto de Manuel Ibero. Brian Sarmiento sobrevivió a un nuevo versus.
Lola Tomaszeuski, la tiktoker oriunda de Bariloche, quedó eliminada en la séptima semana de competencia de Gran Hermano Generación Dorada. La joven de 20 años, cayó ante Brian Sarmiento en el mano a mano final de la Gala de Eliminación del lunes 13 de abril.
Con el 26,9% de los votos del público en su contra, La Maciel fue la primera en salir de la placa y tuvo una dedicatoria especial para su marido, al decirle de que debe “estar afilando la nutria” esperando a que salga de la casa del reality de Telefe.
Una vez definido quienes serían los dos jugadores se enfrentarían en el mano a mano final, tanto Lola como Brian tuvieron la oportunidad de ir al confesionario a expresar el motivo por el que debían continuar en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Después, sus compañeros hicieron fila para dar a conocer cuál querían que continuara en competencia.
Pocos minutos después de las 23 del lunes 13 de abril, Santiago del Moro abrió el sobre que le dio la escribana y confirmó la eliminación de Lola Tomaszeuski, -que obtuvo el 52,2% de los votos contra los 47,8 de Brian- causando la inmediata tristeza de Manuel Ibero -el ex de Zoe Bogach-, su compañero más cercano en la casa.
“Antes de irme quiero decirles algo. Sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos y obvio que voy a dar todo para volver”, expresó la joven barilochense antes de salir de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Una vez conocida la decisión del soberano, Manu rompió en llanto y fue consolado por Nazareno Pompei, mientras que Brian festajaba con gritos y saltos su continuidad dentro de la casa
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