¿Alberto Cormillot volverá a ser padre a los 87? "El nene quiere un hermanito"

Cormillot aseguró que el optimismo puede extender la vida

Alberto se refirió al estudio publicado por la Sociedad Americana de Geriatría llevado a cabo por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, el cual ha confirmado que cultivar una actitud positiva, al margen de una forma de ver la vida, es un escudo contra la demencia. “Encontraron que las personas que tenían una tendencia pesimista tenían muchas más posibilidades de desarrollar demencia que otras no tenían”, aseguró Cormillot.

Alberto Cormillot, nota

“Hay gente que es optimista por naturaleza y gente pesimista por naturaleza. Sin embargo, el optimismo es entrenable. Si sos optimista tenés más chances de que te vaya bien, de que te vaya mejor y durante más tiempo”, explicó, Cormillot.