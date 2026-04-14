¿Alberto Cormillot volverá a ser padre a los 87? "El nene quiere un hermanito"

Cercano a cumplir sus nueve décadas, el médico especialista en nutrición podría volver a convertirse en padre. Los rumores que alimentaron las posibilidades.
En las últimas horas se instaló la versión de que Alberto Cormillot, a sus 67 años, volvería a ser padre junto a su esposa, Estefanía Pasquini. El reconocido médico enfrentó los rumores y reconoció que Emilio, su hijo más chiquito, de cuatro años, está deseoso de que llegue un nuevo integrante a la familia.
"No vamos a ser papás... No hay hermanito para Emilio y, seguramente, no lo habrá. Usaron una foto nuestra, dle casamiento, una de las pocas que circularon y, con inteligencia artificial, pusieron la ecografía", explicó Alberto, sobre cómo se gestaron los rumores, en las últimas horas, de una posible nueva paternidad.
"Vieron la noticia en todos lados y nos llamaron para felicitarnos. ¡Nada que ver! Creemos que posiblemente sí se enteró, desafortunadamente. Emilio quiere un hermanito, pero no sería el caso. Lo que quiero agradecer es la gran cantidad de medios que me escribieron y que me dijeron que, antes de tirar la noticia, quería saber si era fake", compartió, Cormillot.
"Agradezco porque chequearon la información. De hecho, les agradecí a uno por uno... Emilio adora a su hermano Adrián (de 50 años) y Adrián, adora a Emilio. Tienen muy buena relación los hermanos", compartió el médico, especialista en nutrición, sobre el vínculo del nene con uno de sus dos hermanos. Con Renee, la mujer, al parecer, no tienen relación.
Alberto se refirió al estudio publicado por la Sociedad Americana de Geriatría llevado a cabo por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, el cual ha confirmado que cultivar una actitud positiva, al margen de una forma de ver la vida, es un escudo contra la demencia. “Encontraron que las personas que tenían una tendencia pesimista tenían muchas más posibilidades de desarrollar demencia que otras no tenían”, aseguró Cormillot.
“Hay gente que es optimista por naturaleza y gente pesimista por naturaleza. Sin embargo, el optimismo es entrenable. Si sos optimista tenés más chances de que te vaya bien, de que te vaya mejor y durante más tiempo”, explicó, Cormillot.
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