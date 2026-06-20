Murió James Burrows, director de Friends y figura de la televisión estadounidense

Ganó 11 premios Emmy, dirigió más de 1.000 episodios y dejó su huella en series emblemáticas como "Friends", "Cheers", "Frasier", "Will & Grace" y "The Big Bang Theory".
James Burrows, uno de los directores y productores más influyentes de la televisión estadounidense, murió a los 85 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el fallecimiento ocurrió el viernes 19 de junio de manera pacífica, aunque no dio a conocer las causas.
Reconocido por haber dirigido el episodio piloto de "Friends" y el de "The Big Bang Theory", Burrows construyó una carrera excepcional en la industria televisiva. A lo largo de más de cinco décadas de trabajo acumuló 11 premios Emmy, 47 nominaciones y más de 1.000 episodios dirigidos.
Nacido el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles, creció en una familia vinculada al mundo del espectáculo. Era hijo del prestigioso dramaturgo y compositor de Broadway Abe Burrows, una influencia que marcó sus primeros pasos profesionales.
Su nombre quedó asociado para siempre a "Cheers", la histórica comedia estrenada en 1982, de la que fue cocreador y principal director durante sus primeras temporadas. La serie se convirtió en una de las producciones más influyentes de la televisión norteamericana y consolidó el prestigio de Burrows dentro del género.
Durante esos años impulsó innovaciones técnicas que transformaron la producción de las sitcoms. Entre ellas se destacó la popularización del uso de una cuarta cámara en programas grabados con público en vivo, una herramienta que permitió capturar con mayor dinamismo las actuaciones y las reacciones espontáneas del elenco.
En 1994 dirigió el episodio piloto de Friends, una de las comedias más exitosas de todos los tiempos. Su trabajo fue determinante para establecer el tono y la dinámica de una serie que terminaría convirtiéndose en un fenómeno global y en un referente de la cultura popular.
Además de Friends, participó en producciones emblemáticas como Taxi, Frasier, Will & Grace y The Mary Tyler Moore Show. Actores que trabajaron bajo su dirección lo describieron como "un mentor" y una figura fundamental para el desarrollo de numerosas carreras en la televisión.
Su influencia también alcanzó a nuevas generaciones de espectadores cuando en 2007 dirigió el episodio piloto de The Big Bang Theory. La comedia terminaría transformándose en uno de los mayores éxitos de audiencia de la cadena CBS y en una de las sitcoms más populares del siglo XXI.
La industria reconoció su trayectoria con numerosos galardones. Además de sus premios Emmy, recibió distinciones de la Directors Guild of America y fue incorporado al Television Academy Hall of Fame. En 2016, la cadena NBC le dedicó un especial para celebrar el hito de haber superado los 1.000 episodios dirigidos.
Burrows continuó trabajando activamente hasta los últimos años de su vida. En 2022 publicó sus memorias, Directed by James Burrows, y en 2025 recibió una nueva nominación al Emmy por su labor en la serie Mid-Century Modern. Su legado permanece como uno de los más importantes en la historia de la comedia televisiva.
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