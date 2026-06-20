Murió James Burrows, director de Friends y figura de la televisión estadounidense

CHEERS Cheers fue una icónica comedia de situación (sitcom) estadounidense emitida entre 1982 y 1993.

Durante esos años impulsó innovaciones técnicas que transformaron la producción de las sitcoms. Entre ellas se destacó la popularización del uso de una cuarta cámara en programas grabados con público en vivo, una herramienta que permitió capturar con mayor dinamismo las actuaciones y las reacciones espontáneas del elenco.

En 1994 dirigió el episodio piloto de Friends, una de las comedias más exitosas de todos los tiempos. Su trabajo fue determinante para establecer el tono y la dinámica de una serie que terminaría convirtiéndose en un fenómeno global y en un referente de la cultura popular.

Además de Friends, participó en producciones emblemáticas como Taxi, Frasier, Will & Grace y The Mary Tyler Moore Show. Actores que trabajaron bajo su dirección lo describieron como "un mentor" y una figura fundamental para el desarrollo de numerosas carreras en la televisión.

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Su influencia también alcanzó a nuevas generaciones de espectadores cuando en 2007 dirigió el episodio piloto de The Big Bang Theory. La comedia terminaría transformándose en uno de los mayores éxitos de audiencia de la cadena CBS y en una de las sitcoms más populares del siglo XXI.

La industria reconoció su trayectoria con numerosos galardones. Además de sus premios Emmy, recibió distinciones de la Directors Guild of America y fue incorporado al Television Academy Hall of Fame. En 2016, la cadena NBC le dedicó un especial para celebrar el hito de haber superado los 1.000 episodios dirigidos.

Burrows continuó trabajando activamente hasta los últimos años de su vida. En 2022 publicó sus memorias, Directed by James Burrows, y en 2025 recibió una nueva nominación al Emmy por su labor en la serie Mid-Century Modern. Su legado permanece como uno de los más importantes en la historia de la comedia televisiva.