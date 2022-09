Murió Nelly Trenti, la histórica locutora de Mirtha Legrand

Xvi-9AZbC8iYZGLc.mp4

La noticia la dio a conocer la productora StoryLab, que pertenece a Nacho Viale, a través de las redes sociales: "Hoy nos toca despedir a la querida Nelly Trenti! Nuestras condolencias a su familia y amigos! Se va a extrañar esa voz".

Nélida Haydeé Trenti, así era su verdadero nombre, se formó como locutora en el ISER y comenzó a trabajar en los medios a los 17 años, cuando aún no se había recibido. Sus primeros pasos los dio en Canal 7 y allí, en 1990, fue convocada por Daniel Tinayre para poner su voz en Almorzando con Mirtha Legrand y forjó una dupla histórica con la Chiqui.

Sin embargo, cuando en 2021 la conductora volvió a la TV luego de permanecer más de 300 días en cuarentena, para cuidar su salud en plena pandemia, Trenti no formó parte de su regreso, a pesar de que la diva pidió que la acompañara.

"Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser", expresó la locutora en diálogo con El Run Run del espectáculo (Crónica), minimizando su ausencia.

Y descartó que se tratara de un problema monetario: "Se fueron dando las cosas así y considero que el programa que conduce Juana es otro programa, no es el mismo que hacía Chiquita, tal vez el de ahora está dirigido a un público más joven. Si vuelve Mirtha, voy a estar, yo no reemplazo a nadie".

Lamentablemente el regreso de Mirtha con sus almuerzos a El Trece se dilató más de la cuenta y esa voz inconfundible que presentaba a cada uno de los invitados ya no se escuchara nunca más, aunque resonará su eco porque ya es parte de la historia grande de la radio y televisión argentina.