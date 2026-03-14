Murió Phil Campbell, el legendario guitarrista de Motörhead

Desde sus inicios con la guitarra a los diez años y la fundación de Persian Risk en 1979, el rock fue su vida. Como curiosidad, de niño llegó a pedirle un autógrafo a Lemmy en un show de Hawkwind, sin saber que años después se convertiría en su mano derecha.

En su etapa más reciente, Phil se mantuvo activo con su proyecto solista Old Lions Still Roar (2019) -donde colaboró con leyendas como Alice Cooper y Rob Halford- y con su banda familiar, con quienes lanzó el álbum "Kings Of The Asylum" en 2023. Se va un grande, pero su sonido seguirá resonando en la historia del heavy metal.