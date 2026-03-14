Murió Phil Campbell, el legendario guitarrista de Motörhead

El fallecimiento fue confirmado por su esposa y sus dos hijos. "Su legado musical y los recuerdos que dejó vivirán para siempre", destacaron en un comunicado. El repaso de su trayectoria musical.
El mundo de la música despidió este sábado a una de sus figuras más emblemáticas: Phil Campbell, que fue el guitarrista histórico de Motörhead y líder de Phil Campbell And The Bastard Sons, murió a los 64 años. Sus hijos, Todd, Dane y Tyla, confirmaron la noticia a través de un emotivo comunicado en las redes sociales de la banda.
Según explicaron sus familiares, el músico falleció en paz tras enfrentar con valentía una larga internación en cuidados intensivos, a raíz de una compleja intervención quirúrgica. "Phil fue un esposo dedicado, un padre maravilloso y un abuelo cariñoso, conocido como 'Bampi'. Su legado musical y los recuerdos que dejó vivirán para siempre", compartieron sus allegados, tras solicitar privacidad en este duro momento.
Los problemas de salud de Campbell ya habían dado señales de alerta en febrero pasado, cuando la banda canceló sus giras por Australia y Europa siguiendo estrictas recomendaciones médicas, aunque en aquel entonces no se revelaron detalles específicos sobre su estado.
La trayectoria de Campbell quedó marcada a fuego por su ingreso a Motörhead en 1984. Tras la salida de Brian Robertson, Lemmy Kilmister decidió contratarlo junto a Michael “Würzel” Burston al notar la química entre ambos. Durante los últimos 20 años de la banda, Phil se convirtió en el único guitarrista del grupo, dejando su huella en álbumes icónicos como "Orgasmatron", "1916" y "Bastards". Su etapa con la formación terminó en 2015, tras la muerte de Lemmy y la consecuente disolución del grupo.
Desde sus inicios con la guitarra a los diez años y la fundación de Persian Risk en 1979, el rock fue su vida. Como curiosidad, de niño llegó a pedirle un autógrafo a Lemmy en un show de Hawkwind, sin saber que años después se convertiría en su mano derecha.
En su etapa más reciente, Phil se mantuvo activo con su proyecto solista Old Lions Still Roar (2019) -donde colaboró con leyendas como Alice Cooper y Rob Halford- y con su banda familiar, con quienes lanzó el álbum "Kings Of The Asylum" en 2023. Se va un grande, pero su sonido seguirá resonando en la historia del heavy metal.
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