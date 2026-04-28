Gran Hermano Generación Dorada: Brian Sarmiento es el nuevo eliminado

De esta manera quedaron como protagonistas del mano a mano final dos de los jugadores más fuertes de la casa, participantes con carácter de líder y que además estaban enemistados desde la segunda semana de juego. En ese momento Brian Sarmiento trató de “patotera” a Yisela “Yipio” Pintos y ella siguió al exfutbolista hasta el baño para que pudieran discutir cara a cara, algo que provocó que la tildara de “violenta”.

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Finalmente, a las 23:30 del lunes 27 de abril, Santiago del Moro anunció la eliminación de Brian, por lo que Yipio dio un fuerte grito y fue corriendo hacia la habitación de las mujeres, lo mismo que hizo cuando le ganó en el versus final a Cinzia Francischiello.

Sarmiento intentó calmar a los suyos, para que no estuvieran tristes, y hasta posó para las cámaras para una última foto grupal, mientras los integrantes del otro grupo festejaban a los gritos en el cuarto.

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Antes de despedirla con un beso, Brian le pidió a Danelik -con quien había mantenido un acercamiento en las últimas semanas- que llegue a la final, luego le dijo “chau, ma” a Yanina Zilli, su gran aliada -desde el primer día- en Gran Hermano Generación Dorada, que terminó llorando como cuando se fue Martín Rodríguez.

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