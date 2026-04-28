Espectáculos |

Gran Hermano Generación Dorada: Brian Sarmiento es el nuevo eliminado

En la novena semana de competencia, el exfutbolista -con un alto perfil desde el primer día de competencia- debió abandonar la casa por voto popular.

El exfutbolista Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada al perder el mano a mano final contra Yisela “Yipio” Pintos, al lograr el 54,2% de los votos del público para abandonar la casa. La comediante uruguaya ganó su segundo duelo de la temporada.

image

Franco Zunino fue el primero en salir de la placa y le agradeció a quienes lo apoyaron “Gracias a la gente que me apoya, es un sueño estar acá” dijo el joven de Berazategui, después de recibir sólo el 2,3% de los votos del público.

“Feliz por hacer enojar” a sus compañeros fue lo que expresó Danelik Galazán al enterarse que era la segunda jugadora en bajar de placa, al lograr el 5,2% de los votos, mientras que Solange Abraham quedó afuera de la placa en tercer lugar con el 25,1% de los votos de la audiencia del programa.

ADEMÁS: Impactante confesión de Flor Vigna después de ganar una pelea de box: "No tenía ganas de vivir"

De esta manera quedaron como protagonistas del mano a mano final dos de los jugadores más fuertes de la casa, participantes con carácter de líder y que además estaban enemistados desde la segunda semana de juego. En ese momento Brian Sarmiento trató de “patotera” a Yisela “Yipio” Pintos y ella siguió al exfutbolista hasta el baño para que pudieran discutir cara a cara, algo que provocó que la tildara de “violenta”.

Embed

Finalmente, a las 23:30 del lunes 27 de abril, Santiago del Moro anunció la eliminación de Brian, por lo que Yipio dio un fuerte grito y fue corriendo hacia la habitación de las mujeres, lo mismo que hizo cuando le ganó en el versus final a Cinzia Francischiello.

Sarmiento intentó calmar a los suyos, para que no estuvieran tristes, y hasta posó para las cámaras para una última foto grupal, mientras los integrantes del otro grupo festejaban a los gritos en el cuarto.

Captura de pantalla 2026-04-28 a las 2.25.05a.m.

Antes de despedirla con un beso, Brian le pidió a Danelik -con quien había mantenido un acercamiento en las últimas semanas- que llegue a la final, luego le dijo “chau, ma” a Yanina Zilli, su gran aliada -desde el primer día- en Gran Hermano Generación Dorada, que terminó llorando como cuando se fue Martín Rodríguez.

Todos los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados