Gran Hermano Generación Dorada: Brian Sarmiento es el nuevo eliminado

En la novena semana de competencia, el exfutbolista -con un alto perfil desde el primer día de competencia- debió abandonar la casa por voto popular.
El exfutbolista Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada al perder el mano a mano final contra Yisela “Yipio” Pintos, al lograr el 54,2% de los votos del público para abandonar la casa. La comediante uruguaya ganó su segundo duelo de la temporada.
Franco Zunino fue el primero en salir de la placa y le agradeció a quienes lo apoyaron “Gracias a la gente que me apoya, es un sueño estar acá” dijo el joven de Berazategui, después de recibir sólo el 2,3% de los votos del público.
“Feliz por hacer enojar” a sus compañeros fue lo que expresó Danelik Galazán al enterarse que era la segunda jugadora en bajar de placa, al lograr el 5,2% de los votos, mientras que Solange Abraham quedó afuera de la placa en tercer lugar con el 25,1% de los votos de la audiencia del programa.
De esta manera quedaron como protagonistas del mano a mano final dos de los jugadores más fuertes de la casa, participantes con carácter de líder y que además estaban enemistados desde la segunda semana de juego. En ese momento Brian Sarmiento trató de “patotera” a Yisela “Yipio” Pintos y ella siguió al exfutbolista hasta el baño para que pudieran discutir cara a cara, algo que provocó que la tildara de “violenta”.
Finalmente, a las 23:30 del lunes 27 de abril, Santiago del Moro anunció la eliminación de Brian, por lo que Yipio dio un fuerte grito y fue corriendo hacia la habitación de las mujeres, lo mismo que hizo cuando le ganó en el versus final a Cinzia Francischiello.
Sarmiento intentó calmar a los suyos, para que no estuvieran tristes, y hasta posó para las cámaras para una última foto grupal, mientras los integrantes del otro grupo festejaban a los gritos en el cuarto.
Antes de despedirla con un beso, Brian le pidió a Danelik -con quien había mantenido un acercamiento en las últimas semanas- que llegue a la final, luego le dijo “chau, ma” a Yanina Zilli, su gran aliada -desde el primer día- en Gran Hermano Generación Dorada, que terminó llorando como cuando se fue Martín Rodríguez.
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