Murió el músico uruguayo Rubén Rada a los 83 años

Rada, de 83 años, se encontraba plenamente activo y hace apenas unos días lanzó “¿Quién va a cantar?”, un nuevo ciclo de encuentros musicales que reúne a artistas de distintos géneros y que se transmite vía YouTube.

El ingreso hospitalario del intérprete ocurrió el pasado 5 de agosto en un centro de salud de Montevideo por un cuadro "respiratorio complejo". En el momento en que se conoció´su ingreso, se había difundido que el músico estaba con un "buen estado de ánimo" y con numerosos proyectos en marcha.

Para octubre tenía previstos dos shows por el reencuentro de la emblemática banda Tótem, que surgió a comienzos de los setenta.

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada construyó una trayectoria de más de seis décadas y fue protagonista de la evolución del candombe, el rock y la música popular del Río de la Plata.

Integró grupos fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa, además de desarrollar una extensa carrera como solista, con canciones como "Rock de la calle", "Malísimo", "Canbombe para Gardel", "Ayer te ví", "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".

Su vínculo con la música comenzó en la infancia, cuando a los 10 años empezó a participar en comparsas de negros, lubolos y en los años siguientes pasó por la murga y el jazz. Durante la década de 1960, integró El Kinto, grupo pionero del candombe beat que compartió con Eduardo Mateo. Mientras que con Osvaldo y Hugo Fatttoruso formó Opa y se vinculó con el jazz.

Rubén Rada, un grande de la música.

A mediados de los años 70 consolidó su carrera solista, que se extendió durante más de cinco décadas y abarcó una enorme variedad de estilos. Editó decenas de discos, trabajó junto a algunos de los músicos más importantes de Uruguay y Argentina y se convirtió en una figura reconocida también por su faceta de actor, conductor y animador.

Su obra trascendió las fronteras de Uruguay y tuvo una influencia decisiva en varias generaciones de artistas rioplatenses.