Estrenos de cine: las películas que llegan a las salas esta semana

Coyote vs. Acme

Una de las propuestas más particulares es Coyote vs. Acme, que combina acción real y animación. Dura alrededor de 1 hora y 50 minutos y cuenta con Will Forte, John Cena y Lana Condor en su elenco.

La película sigue al Coyote después de años de intentos fallidos por atrapar al Correcaminos. Cansado de que los productos de ACME arruinen sus planes, decide llevar a la empresa a los tribunales con la ayuda de un abogado. La producción tuvo además un recorrido particular: fue archivada por Warner Bros. y posteriormente recuperada para su estreno comercial.

Harry Potter y la piedra filosofal

Los fanáticos de la saga también tendrán una oportunidad de volver a Hogwarts con el reestreno de Harry Potter y la piedra filosofal, que llega nuevamente a las salas por su aniversario número 25.

La película dirigida por Chris Columbus tiene una duración aproximada de 2 horas y 32 minutos y está protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y Alan Rickman. La historia comienza cuando Harry descubre, al cumplir 11 años, que es un joven mago y que debe asistir al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Tierra de crimen

Desde los Países Bajos y Bélgica llega Tierra de crimen, thriller dirigido por Sven Bresser y protagonizado por Gerrit Knobbe, Loïs Reinders, Mirthe Labree, Rolinka Stoter, Dirk Braad y Vincent Linthorst. Tiene una duración de una hora y 42 minutos.

La trama comienza cuando Johan Braad, un hombre que trabaja cortando y vendiendo juncos, encuentra el cuerpo de una adolescente en su zona de trabajo. El descubrimiento abre una investigación atravesada por sospechas y tensiones dentro de una comunidad pequeña.

La niña del azúcar

El cine de suspenso también suma La niña del azúcar, dirigida por Javier Velásquez y protagonizada por Cindy Díaz, Marc Clotet y Fernando Bacilio. La producción tiene una duración de una hora y 26 minutos .

La historia narra la vida de un periodista que comienza a sentirse perturbado por una niña que llama todas las noches a su puerta para pedir azúcar. Al mismo tiempo, un teniente investiga la desaparición de una estudiante. Las dos historias terminan conectándose con un misterio que ocurre dentro de un edificio.

El temblor

Entre las producciones argentinas aparece "El temblor", documental dirigido por Santiago Van Dam, película aborda en primera persona la experiencia del director con la epilepsia y su búsqueda de distintas maneras de convivir con una condición que forma parte de su vida.

El documental tiene una duración cercana a una hora y 20 minutos y fue presentado durante el Festival Internacional de Cine Cannábico de Buenos Aires. La película propone una mirada sobre el cuerpo, la diferencia y las formas de enfrentar aquello que no siempre puede resolverse desde la medicina tradicional.

CIN3 FILI4

Otra producción argentina que llega a las salas es CIN3 FILI4, de Raúl Perrone, con Juan Gerlot, Francina Adeff, Francisco Bereny, Inés Urdinez, Joel Roch y Nerina D'Ambrosio. Tiene una duración de una hora y 30 minutos .

La película sigue a dos jóvenes y una chica que comparten una pasión por el cine. Entre cámaras, cafés y conversaciones sobre películas, los personajes recorren las calles del conurbano bonaerense y la avenida Corrientes mientras también aparecen vínculos afectivos y románticos.

Lu & Pau

La comedia argentina Lu & Pau, dirigida por Nicanor Loreti, tiene una duración de una hora y 14 minutos. Está protagonizada por Jazmín Stuart, Lorena Vega y Demián Salomón.

La historia gira alrededor de Lu y Pau, dos amigas que elaboran un plan para ayudar a Jessi, hermana de una de ellas, que está a punto de recibir una condena aprision de diez años. Para conseguir el dinero necesario para evitar la cárcel, deciden asaltar tres financieras durante el mismo día.

Sólo por una noche

La cartelera también suma una comedia romántica protagonizada por Maya Hawke, Monica Barbaro, Callum Turner y Julia Fox. Sólo por una noche dura aproximadamente unahora y 42 minutos y sigue a Owen y Allie, dos solteros que se conocen por casualidad y descubren una conexión en medio de una noche llena de situaciones inesperadas.

La historia se construye alrededor de los encuentros y desencuentros entre ambos mientras recorren la ciudad y atraviesan una serie de obstáculos que complican la posibilidad de volver a encontrarse.

Impacto mortal

Para quienes buscan terror y supervivencia, Impacto mortal presenta un accidente aéreo como punto de partida. La película dura alrededor de unahora y 50 minutos y cuenta con Aaron Eckhart, Ben Kingsley y Angus Sampson, bajo la dirección de Renny Harlin.

La trama sigue a los pasajeros de un vuelo entre Los Ángeles y Shanghái que debe realizar un aterrizaje de emergencia en medio del océano. Los sobrevivientes quedan atrapados entre los restos del avión mientras una amenaza aparece alrededor del fuselaje: un grupo de tiburones que comienza a acercarse atraído por el accidente.

Katy Perry: The Lifetimes Tour, Live from Paris

La propuesta musical está encabezada por Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, una filmación del concierto que la cantante ofreció en el Accor Arena de París durante su gira. El espectáculo fue registrado con más de 60 cámaras y tiene una duración de dos horas y 12 minutos según Cinemark.

La película recorre distintos momentos del show, con canciones de la carrera de Perry, coreografías y puesta en escena. La fecha de estreno aparece con diferencias entre las fuentes consultadas: Agenda de Cine la incluye en la lista del 27 de agosto, mientras Cinemark Argentina actualmente registra el 2 de septiembre.

Así, la semana cinematográfica reúne propuestas muy diferentes: grandes producciones de ciencia ficción, una comedia basada en un personaje clásico de la animación, el regreso de Harry Potter y una variedad de títulos argentinos e internacionales para distintos públicos.