"Carrie" ya tiene fecha de estreno

Basada en el popular libro de Stephen King, la serie de Mike Flanagan se estrenará en el último trimeste del año por Prime Video.
Prime Video aprovechó la San Diego Comic-Con 2026 para confirmar la fecha de estreno y lanzar el primer trailer oficial de "Carrie", la nueva serie basada en la novela debut de Stephen King. Los ocho episodios llegarán -todos juntos- el miércoles 7 de octubre de 2026 en exclusiva a la plataforma, en más de 240 países y territorios.
Durante el panel, el showrunner -máximo responsable creativo y ejecutivo- Mike Flanagan ("La maldición de Hill House", "Misa de medianoche") presentó el teaser y el póster oficial, que incluye la referencia al icónico baile de graduación. La producción se describe como una “reimaginación contemporánea” de la historia clásica de 1974, actualizada para abordar problemáticas actuales como el acoso escolar viralizado por las redes sociales, la presión adolescente y la crueldad de la era digital.
Esta es la primera adaptación televisiva de la novela que lanzó la carrera de Stephen King. Anteriormente existieron las versiones cinematográficas de Brian De Palma (1976), el remake de 2013 con Chloë Grace Moretz y otras producciones menores. Flanagan promete “nuevas dimensiones” de la historia, con un enfoque más íntimo y emocional, sin perder el tono inquietante que convirtió a Carrie en un clásico del terror.
Carrie White (Summer H. Howell) es una adolescente marginada que ha crecido aislada bajo el control estricto de su madre religiosa, Margaret White (Samantha Sloyan). Tras la muerte repentina de su padre, se ve obligada a ingresar a una escuela pública, donde el bullying se intensifica hasta volverse viral. Paralelamente, comienza a descubrir misteriosos poderes telequinéticos que cambiarán su destino para siempre.
Flanagan, quien escribe, produce y dirige cuatro de los ocho episodios, busca profundizar en los personajes secundarios y en los conflictos emocionales que desembocan en la tragedia. Stephen King participa como productor ejecutivo.
Además de Summer H. Howell (elegida tras un casting de más de 1.000 actrices) y Samantha Sloyan (frecuente colaboradora de Flanagan), el reparto principal incluye a Siena Agudong (Sue Snell), Alison Thornton (Chris Hargensen), Joel Oulette (Tommy Ross), Josie Totah (Tina), Arthur Conti (Billy), Thalia Dudek (Emaline) Amber Midthunder (Miss Desjardin) y Matthew Lillard (el director Grayle).
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