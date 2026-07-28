"Carrie" ya tiene fecha de estreno

Flanagan, quien escribe, produce y dirige cuatro de los ocho episodios, busca profundizar en los personajes secundarios y en los conflictos emocionales que desembocan en la tragedia. Stephen King participa como productor ejecutivo.

El elenco

Además de Summer H. Howell (elegida tras un casting de más de 1.000 actrices) y Samantha Sloyan (frecuente colaboradora de Flanagan), el reparto principal incluye a Siena Agudong (Sue Snell), Alison Thornton (Chris Hargensen), Joel Oulette (Tommy Ross), Josie Totah (Tina), Arthur Conti (Billy), Thalia Dudek (Emaline) Amber Midthunder (Miss Desjardin) y Matthew Lillard (el director Grayle).