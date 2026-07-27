Blade Runner 2099 ya tiene fecha de estreno

Elenco y equipo creativo

Además de Michelle Yeoh (Olwen) y Hunter Schafer (Cora), el elenco principal incluye a Dimitri Abold ("Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes") y Lewis Gribben ("Somewhere Boy").

Como figuras invitadas recurrentes participan Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke y Maurizio Lombardi.

Michelle Yeoh (Olwen) y Hunter Schafer (Cora)

La serie cuenta con Silka Luisa ("Las luminosas") como showrunner y productora ejecutiva. Ridley Scott, creador del universo cinematográfico, también figura como productor ejecutivo, junto a Andrew Kosove y Broderick Johnson, de Alcon Entertainment.

La dirección de los dos primeros episodios estará a cargo de Jonathan van Tulleken ("Shogun"), quien además se desempeña como productor ejecutivo.

El anuncio se realizó el pasado 24 de julio de 2026, ante más de 6.500 asistentes en el Hall H. Yeoh y Schafer compartieron escenario con la showrunner y los productores ejecutivos, quienes presentaron el teaser y adelantaron detalles de la producción.

La serie, rodada principalmente en los estudios Barrandov de Praga, con tomas adicionales en Barcelona, se encuentra en postproducción y se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de ciencia ficción del año en el streaming.