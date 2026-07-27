Blade Runner 2099 ya tiene fecha de estreno

La ciencia ficción regresa a Prime Video con la ambiciosa serie de televisión basada en la saga "Blade Runner" de director Ridley Scott.
El servicio global de streaming Prime Video reveló durante la Comic-Con de San Diego -en la costa del Pacífico de California-, la fecha de estreno y el primer teaser de "Blade Runner 2099", la esperada serie limitada que amplía el universo creado por Ridley Scott, en 1982.
Los ocho episodios se estrenarán de forma simultánea el miércoles 25 de noviembre de 2026, en más de 240 países y territorios a través de la reconocida plataforma.
Ambientada cincuenta años después de los hechos de "Blade Runner 2049", la historia se desarrolla en una Los Ángeles que ha renacido, aunque ya no bajo el control de la humanidad, porque los replicantes dominan la ciudad y los humanos ocupan un lugar secundario.
La trama sigue a Cora (Hunter Schafer), una fugitiva que, en un último intento por dejar atrás su pasado, adopta la identidad de una blade runner y se ve obligada a unir fuerzas con Olwen (Michelle Yeoh), un replicante que está a pocos días de morir. Juntas emprenderán la búsqueda de un prófugo cuya existencia podría revelar una verdad capaz de desestabilizar por completo la frágil sociedad en la que viven.
Además de Michelle Yeoh (Olwen) y Hunter Schafer (Cora), el elenco principal incluye a Dimitri Abold ("Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes") y Lewis Gribben ("Somewhere Boy").
Como figuras invitadas recurrentes participan Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke y Maurizio Lombardi.
La serie cuenta con Silka Luisa ("Las luminosas") como showrunner y productora ejecutiva. Ridley Scott, creador del universo cinematográfico, también figura como productor ejecutivo, junto a Andrew Kosove y Broderick Johnson, de Alcon Entertainment.
La dirección de los dos primeros episodios estará a cargo de Jonathan van Tulleken ("Shogun"), quien además se desempeña como productor ejecutivo.
El anuncio se realizó el pasado 24 de julio de 2026, ante más de 6.500 asistentes en el Hall H. Yeoh y Schafer compartieron escenario con la showrunner y los productores ejecutivos, quienes presentaron el teaser y adelantaron detalles de la producción.
La serie, rodada principalmente en los estudios Barrandov de Praga, con tomas adicionales en Barcelona, se encuentra en postproducción y se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de ciencia ficción del año en el streaming.
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