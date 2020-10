Nacha Guevara y una contundente aclaración sobre su estado de salud

Luego de pedirle la palabra a Ángel de Brito -conductor del certamen- advirtió que la explicación técnica sobre sus temblores la podían encontrar en su Instagram pero que ella quería reflexionar sobre “lo que pasa con la información falsa, con los odiadores seriales, que suponiendo que yo estuviera enferma, lo primero que hacen es burlarse, hacer memes, insultar”.

Y añadió: “La verdad que eso gente, hiere. Y no solo a mí, hiere a mi familia a mis amigos que se preocupan, que quieren saber que pasan. Así que un poquito más de empatía, porque burlarse de alguien que creen que está enfermo es la bajeza más grande. Entonces, para todas esas personas, ya sean los anónimos o los públicos, solo voy a hacer y decir una cosa: -mientras realizaba el gesto del "Fuck you" a cámara– "cómprense una vida gente. Nada más. Gracias”, concluyó.

En el video -que se puede encontrar en su Instagram- dijo que los temblores eran voluntarios y que le suelen suceder cuando tiene que tomar una decisión: “Y para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (mueve la cabeza hacia los costados) es consciente, es voluntario. Porque si no, me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo. En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer".