El futuro de la TV Abierta

Alejandro Ripoll, Analista Senior de Audiencias y director de la Agencia ReseARch, responde la gran pregunta que se hacen desde hace años el público y también los empresarios ¿Cuál es el futuro de la televisión abierta?.

- El futuro de la TV abierta

Cien concursantes se enfrentan en una serie de juegos muy llamativos visualmente, y en cada ronda, el número de participantes se va reduciendo hasta que sólo queda uno, que es el ganador del premio mayor de $1.000.000 de dólares. El programa se llama "99 para vencer" ("99 to Beat") y lo conducen el actor Ken Jeong -conocido por su participación en la saga de películas "¿Qué pasó ayer?"- y la periodista deportiva Erin Andrews, una de las principales analistas de campo de ESPN Estados Unidos.

99 To Beat Sneak Peek_720p

La TV en el resto de Argentina

La visión del centralizada de la televisión abierta que se realiza en el AMBA -Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires- es muy diferente a lo que sucede en el resto del país. Alejandro Ripoll explica cómo reacciona el público televidente en las diferentes provincias de Argentina.

- TV en el resto del pais

Los Simpsons, Los Ingalls y El Zorro

Un fenómeno particular en la televisión abierta argentina es el éxito de series clásicas que logran captar la atención del televidente, convirtiéndose -muchas veces- en lo más visto del día en sus respectivos canales. Hay tres ejemplos que son una clara muestra, en Telefe, Los Simpsons -desde su debut en 1991 (en nuestro país) y hasta la actualidad- y en El Trece, con El Zorro -dos temporadas grabadas entre 1957 y 59- y La familia Ingalls -nueve temporadas entre 1974 y 1983-. El director de la Agencia ReseARch, explica los por qué de este suceso.

- Conducta del telespectador ZORRO INGALS

Generación Silver

Alejandro Ripoll explica la actual importancia de los espectadores mayores de 50 años -que ya peinan canas- a los que se los conoce comúnmente como la "Generación Silver" y su influencia a la hora de las pautas publicitarias en la televisión abierta.