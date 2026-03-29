Después de que varios anunciaran su muerte ¿cuál es el estado actual de la televisión abierta en nuestro país? y en todo caso, ¿cuál será su futuro?.
Desde hace varios años que se viene pronosticando "la muerte" de la televisión abierta ante la llegada de las plataformas y los distintos dispositivos para ver los contenidos audiovisuales, sin embargo la vieja y querida TV resiste los embates y continúa firme con un público fiel que no la abandona.
Para conocer su situación actual y tener la precisión de cuáles son sus espectadores, Popular consultó Alejandro Ripoll, Analista Senior de Audiencias. En el siguiente cuadro suministrado por el director de la Agencia ReseARch, se puede apreciar las diferentes franjas etarias de cada canal (Telefe, El Trece, América TV y El Nueve), dejando claro que los espectadores mayores de 50 años son los grandes consumidores de la TV abierta.
La Generación Silver (apodada así por sus canas) domina la audiencia con más del 60% -salvo en Telefe, que es del 45,56 por ciento- dejando en el segundo lugar al público de 35 a 49 años que, en el caso de El Trece y América TV supera el 21%, mientras que en El Nueve es de casi el 18, y en el "canal de las pelotas" el número de espectadores de esa franja logra el 30,5.
El público de entre 20 y 39 años tiene un pico máximo del 13,4 para Telefe y un mínimo de 7,45% para el canal del Grupo Vila.
Alejandro Ripoll, Analista Senior de Audiencias y director de la Agencia ReseARch, responde la gran pregunta que se hacen desde hace años el público y también los empresarios ¿Cuál es el futuro de la televisión abierta?.
Cien concursantes se enfrentan en una serie de juegos muy llamativos visualmente, y en cada ronda, el número de participantes se va reduciendo hasta que sólo queda uno, que es el ganador del premio mayor de $1.000.000 de dólares. El programa se llama "99 para vencer" ("99 to Beat") y lo conducen el actor Ken Jeong -conocido por su participación en la saga de películas "¿Qué pasó ayer?"- y la periodista deportiva Erin Andrews, una de las principales analistas de campo de ESPN Estados Unidos.
La visión del centralizada de la televisión abierta que se realiza en el AMBA -Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires- es muy diferente a lo que sucede en el resto del país. Alejandro Ripoll explica cómo reacciona el público televidente en las diferentes provincias de Argentina.
Un fenómeno particular en la televisión abierta argentina es el éxito de series clásicas que logran captar la atención del televidente, convirtiéndose -muchas veces- en lo más visto del día en sus respectivos canales. Hay tres ejemplos que son una clara muestra, en Telefe, Los Simpsons -desde su debut en 1991 (en nuestro país) y hasta la actualidad- y en El Trece, con El Zorro -dos temporadas grabadas entre 1957 y 59- y La familia Ingalls -nueve temporadas entre 1974 y 1983-. El director de la Agencia ReseARch, explica los por qué de este suceso.
Alejandro Ripoll explica la actual importancia de los espectadores mayores de 50 años -que ya peinan canas- a los que se los conoce comúnmente como la "Generación Silver" y su influencia a la hora de las pautas publicitarias en la televisión abierta.
comentar