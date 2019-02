Según contó la mediática después de ir a cenar a la casa de Yotich este llamó a un amigo y le dieron una droga que la dejó indefensa y se aprovecharon de eso para violarla.

Ayer Natacha y su abogado, Alejandro Cipolla, decidieron estar presentes en la indagatoria que tuvo lugar en Tribunales. Antes de ingresar a la audiencia, Natacha dialogó con un canal de noticias para explicar cómo se preparó para ver a sus abusadores por primera vez luego del episodio de abuso sexual.

“Tengo náuseas internas pero estoy aca para pedir la cárcel inmediata”, lanzó. “”Estoy medicada por ataques de pánico. Elegí estar en la indagatoria, tomé medicación para poder soportar verles las caras y no desequilibrarme luego de ese episodio.

Por más que se me vean sonriente en las redes, estoy con medicación fuerte para parar el cerebro, que se me vienen imágenes de esa situación traumática”, contó. Pese a los recaudos que tomó, Natacha abandonó el Palacio de Tribunales totalmente alterada. “Estoy temblando despues de dos horas y media de indagatoria”, lanzó afectada la mediática y llorando.

ADEMÁS:

Natacha lleva una lucha larga desde esa noche en la que se dio el incidente y ayer desesperada aseguró que seguirá el avance de la Justicia a diario y que en el caso que ellos queden en libertad, entonces será ella misma la encargada de hacer justicia.

En medio de la bronca reiteró el pedido de prisión a los hombres que denunció por abuso y expresó furiosa: “Si quedan en libertad, los mato yo. Justicia por mano propia’.

Ayer la mediática además decidió filmar a Yotich a quien persiguió a la salida de Tribunales y después le respondió a sus seguidores quienes le consultaron como se había contenido para no reaccionar. “Gracias gente por la cantidad de mensajes, muchos me preguntan como me contuve para no romperle la cabeza, tenia 4 policías que no me dejaban hacerlo, imaginen mi impotencia!!! Me duele todo el cuerpo de aguantarme la tensión, si le pegaba quedaba detenida YO, ME TUVIERON Que AGARRAR”, respondió.

Según el abogado de Natacha, ellos presentaron pruebas que indicaban que en el estómago de Natacha encontraron cocaína y clonazepam por lo que podría haber muerto por esa mezcla. “No voy a bajar los brazos”, aseguró la mediática.