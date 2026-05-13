Raphael suma una segunda función en Buenos Aires

Luego agotar su primer show, se confirma una nueva función del cantante nacido en Linares, España, para el 19 de octubre en el Teatro Gran Rex.
El reconocido cantautor español Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Raphael, agotó todas las entradas para su show del sábado 17 de octubre y por ese motivo sumó una nueva fecha para el próximo lunes 19 de octubre en el Teatro Gran Rex
En "Raphaelísimo", el nuevo espectáculo del cantante y actor de 83 años, nacido en Linares -España-, realiza un recorrido por más de seis décadas de música, donde "El Niño" interpretará sus más grandes éxitos como "Yo soy aquel", "Mi gran noche", "Como yo te amo", "Digan lo que digan" y "Escándalo" y también hará un recorrido por su último álbum “Ayer... aún”, un tributo a la "chanson francesa" que rinde homenaje a Edith Piaf y Charles Aznavour.
Nacido en Linares, España, el 5 de mayo de 1943, Raphael debutó profesionalmente siendo adolescente y no tardó en irrumpir en la escena internacional con una fuerza incomparable.
Popular mundialmente por su amplio rango vocal y su presencia escénica, ha vendido más de 70 millones de álbumes en hasta siete idiomas, su carrera se expande por más de 60 años, con una gran influencia en el mercado hispanohablante. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia lo ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende generaciones.
Su despegue como estrella musical se produjo a principios de la década de 1960, ganando el Festival de Benidorm y representando a España en el Festival de Eurovisión en 1966 y 1967 con las canciones "Yo soy aquel" y "Hablemos del amor".
