Natalia Lobo habló después del accidente

A través de un mensaje de audio, la actriz explicó lo sucedido en escena “Estoy bien. Lo que pasó fue que me resbalé en una coreografía con el zapato, me caí, apoyé la muñeca y cuando apoyé la muñeca me di cuenta en el instante que se me había quebrado. Me levanté, seguí, seguí. Dije: Voy hasta el final" fue en ese momento en que “Nos miramos con María Roji, porque se dio cuenta, y yo con la mirada le dije ‘Está todo mal’, y ella me dijo ‘Cálmate’. Seguí adelante, pero me di cuenta de que no podía más. Empecé a transpirar mucho y me percaté de que algo no estaba bien.”

"Mirtha, El mito" es un show, que reúne performance, teatro, canciones y bailes, con texto y dirección de José María Muscari, música original de Luis María Serra y Alberto Favero, que se ofrece hasta el martes 4 en el Palacio Libertad y que busca homenajear a una de las figuras más icónicas del cine y la televisión argentina.

El elenco está conformado por diferentes figuras del espectáculo nacional como Vanesa Butera, Julia Calvo, Victoria Carreras, Vera Frod, Andrea Ghidone, Natalia Lobo, Tiki Lovera, Belén Pasqualini, Anita Pauls, María Rojí, Dedé Romano y Heidy Viciedo.

Luego de la calda y a pesar del dolor que sentía, Natalia Lobo intentó seguir con normalidad su actuación “Pensé si Diego Maradona jugó con un tobillo roto, yo tenía que seguir" explicó, pero cuando al momento de la siguiente coreografía la actriz se desmayó del dolor. “Cuando fui a la guardia me dijeron que cuando te duele mucho, te desmayás. El dolor presiona de tal manera que aguantás, pero yo solo lo pude hacerlo por 15 minutos” expresó.

Luego de ser atendida por los médicos y con las placas de rigor, recibió el diagnostico menos esperado “Me pusieron un yeso y ya estoy hablando con un especialista, que llega mañana de vacaciones, pero ya vio las radiografías y hay que operar. Es simple, voy a volver a la actividad pronto, pero hay que hacerlo” dijo resignada.

“Es muy linda la obra. Estábamos muy contentos de hacerla. Ensayamos en solo dos semanas y el lugar es increíble. Estaba feliz, la verdad, pero bueno, por algo será” contó la actriz. Además de pedir disculpas por la situación que se generó con su desmayo, Natalia explicó lo que le pasó con la obra “Nunca me pasó una cosa así. No podía creer que me desmayé delante de dos mil personas. Les pido disculpas a todos, en especial a la gente que ya tiene entradas para el martes. Lo loco es que en enero vi una película donde bailaban y cantaban, y pensé Qué ganas de volver a bailar y cantar. Y a los tres días me llamó José para este proyecto".