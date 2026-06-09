Netflix presentó las primeras imágenes de "Scooby-Doo: Origenes"

El gigante del streaming reveló el trailer de su nuevo proyecto de live-action que tiene como protagonistas a Mckenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson y Maxwell Jenkins.
Netflix dio a conocer las primeras imágenes de su nueva serie de live-action titulada "Scooby-Doo: Origenes", una nueva versión moderna del icónico grupo de detectives adolescentes y su particular mascota. La producción comenzó en abril de 2026 y actualmente se encuentra en pleno rodaje en Atlanta, Georgia -Estados Unidos-, con un estreno previsto -en la plataforma- para el 2027.
En el trailer compartido a través de las redes sociales, se muestra a un perro real -un cachorro de Gran Danés- corriendo por un bosque cerca de un clásico campamento de verano estadounidense. El animal se encuentra con Shaggy, quien se convertirá en su mejor amigo. Por primera vez en la historia de la franquicia, Scooby Doo es interpretado por un perro real, con el actor estadounidense especialista en voces de personajes animados Franklin "Frank" Welker que regresa para prestarle su voz a este personaje, como lo viene haciendo desde 1969.
La serie consta de ocho episodios y sigue a cuatro adolescentes durante su último verano en el Campamento Ruby-Spears. Shaggy -interpretado por Tanner Hagen- y su amiga Daphne Blake -personificada por Mckenna Grace- que se ven envueltos en un misterio sobrenatural que involucra a un cachorro de Gran Danés perdido, posible testigo de un asesinato. A la investigación se les unen la pragmática y científica del grupo Velma Dinkley -Abby Ryder Fortson- y el nuevo chico atractivo pero excéntrico del campamento Fred Jones (Maxwell Jenkins).
Esta será la primera serie de televisión live-action de la franquicia Scooby-Doo, un personaje que lleva más de 50 años resolviendo misterios. Anteriormente, hubo películas -con este formato- en los años 2000 con actores como Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini. En esta nueva versión para Netflix, la serie apuesta por un enfoque más realista con CGI selectivo y un perro real para Scooby, lo que ha generado reacciones mixtas entre fans: por un lado algunos celebran la autenticidad, mientras otros extrañan el estilo caricaturesco y expresivo del original.
Este proyecto forma parte de los esfuerzos de Netflix por revitalizar clásicas franquicias de series con versiones live-action dirigidas a nuevas generaciones, manteniendo el espíritu de misterio, humor y amistad que ha definido a Scooby-Doo durante décadas. Mientras tanto, los fans esperan con ansiedad cómo se desarrollará la química del nuevo Mystery Inc. en su primera aventura juntos.
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