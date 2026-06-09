Netflix presentó las primeras imágenes de "Scooby-Doo: Origenes"

La serie consta de ocho episodios y sigue a cuatro adolescentes durante su último verano en el Campamento Ruby-Spears. Shaggy -interpretado por Tanner Hagen- y su amiga Daphne Blake -personificada por Mckenna Grace- que se ven envueltos en un misterio sobrenatural que involucra a un cachorro de Gran Danés perdido, posible testigo de un asesinato. A la investigación se les unen la pragmática y científica del grupo Velma Dinkley -Abby Ryder Fortson- y el nuevo chico atractivo pero excéntrico del campamento Fred Jones (Maxwell Jenkins).

image El elenco de "Scooby-Doo: Origenes"

Esta será la primera serie de televisión live-action de la franquicia Scooby-Doo, un personaje que lleva más de 50 años resolviendo misterios. Anteriormente, hubo películas -con este formato- en los años 2000 con actores como Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini. En esta nueva versión para Netflix, la serie apuesta por un enfoque más realista con CGI selectivo y un perro real para Scooby, lo que ha generado reacciones mixtas entre fans: por un lado algunos celebran la autenticidad, mientras otros extrañan el estilo caricaturesco y expresivo del original.

image Scooby-Doo

Este proyecto forma parte de los esfuerzos de Netflix por revitalizar clásicas franquicias de series con versiones live-action dirigidas a nuevas generaciones, manteniendo el espíritu de misterio, humor y amistad que ha definido a Scooby-Doo durante décadas. Mientras tanto, los fans esperan con ansiedad cómo se desarrollará la química del nuevo Mystery Inc. en su primera aventura juntos.