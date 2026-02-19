¿Vuelve Casados con hijos? El inesperado acercamiento entre Flor Peña y Erica Rivas

"Tengo data de Érica Rivas y Flor Peña. Que al final, que renegaba mucho del personaje, aparentemente no renegaba del personaje, sino renegaba de todo el elenco, salvo de Flor Peña", contaron en el stream de Bondi Live revelando, en principio, la interna detrás de la polémica ausencia de Rivas en la versión teatral de la comedia, dos años atrás.

"Fueron contratadas ambas dos para hacer una novela en vertical de la historia de Moni Argento, -el personaje que interpretó Peña durante años en tevé- y de Elena Fuseneco -con el que se lucía Rivas, en la pantalla chica-. Y lo van a hacer antes de conocerlo a Dardo, quien interpretaba al marido de Fuseco, en la piel de Marcelo De Bellis. Y, Guillermo Francella, en de Pepe Argento", ampliaron.

"Te das cuenta que en realidad el problema era con Guillermo capaz, o con los guiones. No se habían puesto de acuerdo con los guiones, que la reemplazó re bien Jorgelina Aruzzi, pero obviamente la gente extrañaba el personaje porque es un personaje icónico María Elena Fuseneco", destacaron al aire, sobre la información brindada sobre el spin off, que está empezando a gestarse.

flor-pena-y-erica-rivas-1521574 Flor Peña y Erica Rivas en una de las recordadas escenas de Casados con hijos.

El capítulo de Casados con Hijos que predijo a los therians

Los therians, jóvenes que imitan animales y que son el centro de atención de los medios, ya habrían tenido una aparición audiovisual en una famosa sitcom argentina. En las últimas horas salió a la luz un clip de Casados con Hijos en el que se ve a una persona usando una máscara de perro, similar a la de dicha comunidad, y las redes no tardaron en hacer comparaciones.

Casados con hijos, nota El capítulo de Casados con Hijos que predijo a los therians.

El episodio de Casados con Hijos en cuestión se llama Todos los perros van en celo, y es el episodio 16 de la primera temporada. En este capítulo, Fatiga, el perro de la familia Argento, queda preñado con todas las perras del barrio, lo que lleva a que las autoridades o vecinos exijan que Pepe Argento proceda a la castración del animal. Pepe, como siempre, se niega rotundamente a hacerlo, lo que genera la comicidad típica de la serie.

El clip que salió a la luz en la cuenta Che Netflix muestra una interacción entre Pepe y una versión de Fatiga humana, con un look muy parecido al de los therians. De inmediato, una vez publicado el video llegaron los comentarios y repercusiones en las redes. Los therians son una comunidad y creen que su alma es un híbrido entre humano y animal. En esencia, se sienten como el animal que los identifica. Una de sus particularidades es que no usan trajes completos, por lo que suelen mostrarse con máscaras y accesorios como colas u orejas. También reproducen movimientos animales, como caminar en cuatro patas.