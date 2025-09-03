Nicki Nicole respondió a rumores separación de Lamine Yamal: ¿Cambió una mascota por otra?

La artista compartió el martes en sus historias de Instagram una foto con su perro, raza pomerania y el mensaje “Buen día”, y más tarde posteó un video de su querida mascota.

¿Cambió una mascota por otra?

La foto podrìa ser un mensaje cifrado. Al mostrarse con su perrito faldero, ¿La cantante quiso dar a entender que cambió una mascota (Yamal) por otra?

IMG_8553

Si no fuese así, la imagen puede interpretarse como que, por ahora, prefiere enfocarse en su mundo íntimo, de todo aquello que ella disfruta y mantenerse al margen del ruido mediático, junto a otra compañía.

El gesto no pasó desapercibido: sus seguidores interpretaron estas publicaciones como una forma sutil de responder a los comentarios sobre su relación con la joven promesa del fútbol español, de manera indirecta.

Todo comenzó cuando Lamine eliminó del feed de su Instagram las fotos junto a Nicki, lo que despertó especulaciones sobre un quiebre tras menos de dos semanas de oficializar su vínculo.

Además, empezaron a circular versiones que señalan a un joven argentino como posible motivo de la separación. Aunque todavía no hay nombres ni figuras nuevas confirmados, las conjeturas se multiplicaron rápidamente y el tema se volvió tendencia en redes.

La noticia sorprendió a los fanáticos de ambas celebridades, que seguían de cerca cada movimiento de la pareja, sobre todo después de que se los viera juntos durante el cumpleaños de la cantante.