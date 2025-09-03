Robert De Niro le dijo que NO a Pampita

En el tramo de las definiciones del ciclo de preguntas y respuestas, Barbie Simons -amiga penal de la conductora- le preguntó preguntó a los participantes sobre la edad del actor norteamericano, momento que fue aprovechado por Pampita para recordar un breve encuentro que tuvo con el protagonista de grandes películas como “Tax Driver", "Toro Salvaje" y "Cabo de Miedo”, entre otras.

“Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Esperé un montón de tiempo” confesó la conductora.

Luego de su comentario inicial, Pampita compartió más detalles sobre las palabras que logró intercambiar con la estrella estadounidense “Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto "¿Me puedo sacar una foto?". Y me dice "No, no, hoy no estoy bien". Estaba con barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”.

Si bien el resultado de este encuentro casual entre la modelo y el actor no fue el deseado, la conductora explicó que no le guardaba rencor y que incluso empatizaba con su actitud “Lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa”.

Para terminar, aseguró que su gusto por él sigue siendo exactamente el mismo “Yo lo sigo admirando igual, es uno de los actores favoritos de mi familia”.