Gran Hermano Generación Dorada: Nenu no va más

Nenu López perdió en el mano a mano final y fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, afuera se reencontrará con Franco Zunino.
En la 19° Gala de Eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, la bailarina Nerea “Nenu” López quedó fuera de la competencia tras perder mano a mano contra Steffany “Campanita” Pereira.
Antes del versus final, los jugadores que salieron de placa fueron Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos con el 0.9%, 2.5% y el 17% de los votos, respectivamente. Cerca de las 23.30 del lunes 29 de junio, Santiago del Moro reveló que Nenu era la nueva eliminada de la más famosa del país.
Nerea López se despidió de sus compañeros con una actitud positiva y les pidió a sus compañeros que “dejen de pelearse por comida” y bromeó diciendo que “dejarán de hacer coreografías en la casa”, en referencia a su profesión de bailarina. Pero el momento más emotivo llegó cuando mencionó a Franco Zunino, con quien mantuvo una relación romántica dentro de la competencia: aseguró que estaría feliz de reencontrarse con él.
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