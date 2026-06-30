Gran Hermano Generación Dorada: Nenu no va más

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Nerea López se despidió de sus compañeros con una actitud positiva y les pidió a sus compañeros que “dejen de pelearse por comida” y bromeó diciendo que “dejarán de hacer coreografías en la casa”, en referencia a su profesión de bailarina. Pero el momento más emotivo llegó cuando mencionó a Franco Zunino, con quien mantuvo una relación romántica dentro de la competencia: aseguró que estaría feliz de reencontrarse con él.