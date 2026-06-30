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Gran Hermano Generación Dorada: Nenu no va más

Nenu López perdió en el mano a mano final y fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, afuera se reencontrará con Franco Zunino.

En la 19° Gala de Eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, la bailarina Nerea “Nenu” López quedó fuera de la competencia tras perder mano a mano contra Steffany “Campanita” Pereira.

Antes del versus final, los jugadores que salieron de placa fueron Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos con el 0.9%, 2.5% y el 17% de los votos, respectivamente. Cerca de las 23.30 del lunes 29 de junio, Santiago del Moro reveló que Nenu era la nueva eliminada de la más famosa del país.

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Nerea López se despidió de sus compañeros con una actitud positiva y les pidió a sus compañeros que “dejen de pelearse por comida” y bromeó diciendo que “dejarán de hacer coreografías en la casa”, en referencia a su profesión de bailarina. Pero el momento más emotivo llegó cuando mencionó a Franco Zunino, con quien mantuvo una relación romántica dentro de la competencia: aseguró que estaría feliz de reencontrarse con él.

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Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

tapa
  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera (placa planta)
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)
  17. Nazareno Pompei
  18. Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  19. Daniela De Lucía
  20. Grecia Colmenares (placa planta)
  21. Lolo Poggio (placa planta)
  22. Danelik Galazan
  23. Lola Tomaszeuski (expulsión)
  24. Eduardo Carrera
  25. Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  26. Tati Luna
  27. Brian Sarmiento
  28. Franco Zunino
  29. Titi Tcherkaski
  30. Nenu López

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