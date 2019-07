Nicole Neumann: alegrías laborales y preocupaciones familiares

Sobre este último punto dijo "Quiero puntuar lo más objetivamente posible. En general, Hernán Piquín me vuelve loca y Maca (Rinaldi) desde el primer día que la vi dije 'quién es esta bomba'. Cinthia Fernández siempre deslumbra porque es muy 'truquera'. Jorgito Moliniers y la Chipi son dos bailarines que no se les puede refutar mucho, y Lourdes Sánchez me parece una bailarina espectacular".

Además, Neumann también habló de la posibilidad de que una de sus hijas comience una carrera en el modelaje a los 12 años como hizo ella. "Si me pasa con mis hijas, ni loca las dejo, menos con como son las cosas hoy... las redes sociales, es muy fácil acercarse a un menor, así que quiero conservar su infancia", afirmó.

Y precisamente sobre la infancia de sus hijas tendrá que hablar con su ex pareja, Fabián Cubero. Porque hubo una suerte de "escrache" de vecinos de Cubero hacia su actual pareja, Mica Viciconte, a quien la acusan de hacer ruidos molestos y hacer llorar a las nenas que tuvo con Nicole.

Ángel de Brito, expuso un contundente mensaje en donde escrachan a Mica Viciconte por el supuesto comportamiento que tiene en la intimidad de su hogar con Indiana, Allegra y Siena, las hijas que su pareja, Fabián "Poroto" Cubero, tuvo con Nicole Neumann.

"¡Buen día Ángel! Eso es Viciconte de vecina. ¡No respeta nada! Despertar a los vecinos un sábado 9 am saltando y gritando con la música al máximo", inicia el mensaje de la captura de chat de Instagram que compartió el periodista en sus redes sociales. Según afirma la persona que fue interlocutora de De Brito, la ex Combate ya tuvo una visita de los guardias de seguridad del departamento en el que convive con Cubero, en Villa Urquiza, quienes la intimaron a cesar con los ruidos porque "si no tenía solidaridad en la convivencia iban a llamar a la policía", aseguran en la conversación.

Por lo que despertará polémica con Nicole es lo que la denunciante dijo de Mica y las nenas: "Si no modifica su accionar, la próxima te mando los gritos de cuando las nenas se quedan a dormir y lloran", expresa quien le escribió en privado a Ángel de Brito. La que se viene...