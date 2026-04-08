Cual es la inesperada relación familiar que une a Mirtha Legrand con el cantante Emanero

Según contó el rapero, su bisabuelo "era hermano del papá de Mirtha". Ambos, explicó, "emigraron juntos desde España y se asentaron en la localidad de Coronel Dorrego", al sur de provincia de Buenos Aires, donde una rama de la familia permaneció y desde allí desciende la familia de Emanero, al tiempo que la otra rama se trasladó unos 800 kilómetros al norte a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde más tarde nacería Mirtha Legrand en Villa Cañás.