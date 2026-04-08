Cual es la inesperada relación familiar que une a Mirtha Legrand con el cantante Emanero

La diva de la tevé tiene un lazo familiar que la une al rapero y que hasta ahora no se conocía. "Me da un poco de verguenza".
Emanero, uno de los artistas más populares de estos tiempo, adirmó que tiene un un vínculo familiar, nada más ni nada menos, que con Mirtha Legrand, quien desconoceía el tema hasta que el cantante lo hiza público.
“Algo así. Mirtha no sabe esto y la verdad es que me da un poco de vergüenza”, dijo el cantante, al ser consultado por Mario Pergolini en Otro día perdido -en las noches de "El 13"- por su lazo de sangre con la diva de la televisión.
Según contó el rapero, su bisabuelo "era hermano del papá de Mirtha". Ambos, explicó, "emigraron juntos desde España y se asentaron en la localidad de Coronel Dorrego", al sur de provincia de Buenos Aires, donde una rama de la familia permaneció y desde allí desciende la familia de Emanero, al tiempo que la otra rama se trasladó unos 800 kilómetros al norte a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde más tarde nacería Mirtha Legrand en Villa Cañás.
Mario Pergolini, al escuchar al historia que se revelaba en su programa, apostó a intervenir con tono irónico, sugiriendo que tal vez las familias se deberían encontrar en el marco de una herencia. Pero rápidamente el artista descartó esa posibilidad de inmediato, con sus dichos.
"No, qué herencia, no. Por eso no lo quiero contar, porque parece que me quiero agarrar a algo. Es un parentesco raro”, dejó en claro Emanero, con simpatía pero también con absoluta firmeza en sus dichos.
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