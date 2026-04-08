Lanzaron el tráiler final de "Michael", el biopic de Michael Jackson

Fecha de estreno

La dirección está a cargo de Antoine Fuqua, con guion de John Logan y producción de Graham King. El equipo combina experiencia en cine biográfico y grandes producciones.

michael-biopic-1920x962 La película se estrenará el 24 de abril de 2026 en todos los cines.

La película tiene previsto su estreno en cines el 24 de abril.