Lanzaron el tráiler final de "Michael", el biopic de Michael Jackson

El film sobre la vida de Michael Jackson presentó su adelanto definitivo con Jaafar Jackson como protagonista y recorre su historia dentro y fuera de los escenarios.
Universal Pictures presentó el tráiler final de “Michael”, la película biográfica que retrata la vida de Michael Jackson. un adelanto que muestra a Jaafar Jackson, sobrino del artista, interpretándolo en distintas etapas, desde sus inicios hasta su consolidación como figura global.
La producción busca ofrecer una mirada amplia sobre el artista, incluyendo no solo su carrera musical sino también su vida personal y su entorno familiar. Según se anticipa, el film recorre su evolución desde los Jackson Five hasta convertirse en una figura central de la cultura pop.
Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson, hace su debut cinematográfico en este proyecto. Lo acompañan actores como Colman Domingo en el rol de Joe Jackson y Nia Long como Katherine Jackson.
También participan Miles Teller como el abogado John Branca y Kendrick Sampson como Quincy Jones, entre otros nombres que forman parte del entorno profesional del cantante.
La dirección está a cargo de Antoine Fuqua, con guion de John Logan y producción de Graham King. El equipo combina experiencia en cine biográfico y grandes producciones.
La película tiene previsto su estreno en cines el 24 de abril.
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