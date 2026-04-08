Ricardo Biasotti, víctima de una falsa denuncia, cuenta toda su verdad

Ante la consulta sobre lo que le generó que su hija se sacara el nombre Chiara (que había elegido él) y su apellido, el empresario fue categórico "la realidad es que eso para mí ella sigue siendo mi hija, se llame como se llame, y yo la voy a seguir queriendo como mi hija, por más que se saque un apellido, un nombre. Pero por suerte, el ´Anna´ de ella tiene doble n y eso fue un pedido mío, así que por suerte eso no se lo sacó, así que algo quedó".

Biasotti reflexionó sobre los "recuerdos implantados" que tiene su hija, según lo comprobó "como lo expresé un poco en mi exposición, los chicos terminan teniendo una visión del mundo en base a esas realidades inventadas que le pusieron en la cabeza y entonces toman decisiones en base a esa realidad que ellos tienen y se pueden equivocar, y muchas veces se equivocan y los padres estamos para saber padres, estamos para saber aceptar eso".

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A Ricardo Biasotti le impidieron tener contacto con su hija, Anna del Boca, cuando ella tenía nueve años, hoy la joven tiene 25 años.

En todas las causas, el empresario fue sobreseído. El fallo clave en la denuncia por abuso se dictó en 2023 por el juez Alejandro Ferro, quien determinó la “inexistencia de delito”, argumentando que no había indicios ni evidencias de abuso y que el relato de la denunciante parecía corresponder a “falsos recuerdos implantados”.

Esta resolución fue confirmada en segunda instancia y por la Cámara de Casación, cerrando definitivamente el expediente sin llevarlo a juicio oral. Biasotti siempre negó los hechos y sostuvo que las denuncias respondían al objetivo de Andrea del Boca de impedir el vínculo con su hija.

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Ante la pregunta de si en algún momento perdió la fe de ganar la batalla judicial, el empresario respondió de manera contundente "No, yo la esperanza nunca la perdí, pero en un momento tuve que dar marcha atrás porque estaba luchando contra un enemigo muy grande. La política se había metido en el medio y con los medios me mantuve durante muchos años, pero ya cuando eran los medios la política en contra mío ya era difícil. Y era más exposición para mi hija, más terapias, más peritajes, más deambular por los juzgados y no era vida para una nena diez, once, doce años" y además agregó "Por más que siguiera presentando pedidos de revinculación o de que se cumpla el régimen de visita -que estaba firme- que se me ignoraba, no Iba a lograr nada. Así que, bajé un cambio y dije bueno, me toca esperar".

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En el auge de las denuncias mediáticas de Andrea del Boca contra le padre de su hija, Ricardo Biasotti se transformó en el gran villano, el gran culpable de todo ¿Cuál era tu sensación en ese momento? "La vergüenza pública es uno de los sentimientos más aterradores que podés tener. Te sentís sucio, aun siendo inocente, estás siendo sentenciado por la opinión pública sin ninguna razón y la verdad que eso es muy duro y te lleva a un aislamiento muy feo" y agregó que "fueron años difíciles".

Para finalizar, el empresario respondió sobre si en algún momento tuvo pensamientos "oscuros" que le hicieran terminar con su sufrimiento. "La vida me dio otra hija más y la verdad es que eso fue un sol, una estrella en mi vida que me permaneció orientado y equilibrado y creo que eso no permitió que ninguna de esas ideas pasan por mi cabeza. Sentí momentos de mucho bajón, de mucha tristeza, pero bueno, aparte he vivido el tema muy de cerca, soy muy consciente del tema de suicidio".

La exposición de Ricardo Biasotti en la Jornada contra las Falsas Denuncias