Nicole Neumann, en guerra con Poroto Cubero, contó cómo será el 15 que le organizó a su hija

“La fiesta la íbamos a hacer conmigo y el viaje con la mamá. Fue algo que se pactó desde un primer momento”, dijo Fabián, semanas atrás, en diálogo con Infama, mientras se empezaba a acercar la fecha de la importante celebración de una de las tres hijas en común. "Las familias que terminan bien, lo pueden hacer bien. Las que terminan mal, viaje con uno y fiesta con otro. Simple”.

"Basta con lo de la fiesta. Ella va a tener fiesta con su familia materna, por supuesto. Todos quieren festejar con ella sus 15″, fue la primera reacción de Nicole, algunos días atrás, al llegar a Punta del Este- Uruguay- al ser consultada por el famoso festejo, que viene generando polémica y entrecruces familiares hace más de un año.

"Nicole aclaró que le dio a su hija la libertad para invitar a la familia paterna si así lo deseaba: “Tenía esa posibilidad sin problemas, pero bueno no sé. Yo hablo por mi parte nada más”, aclaró Neumann, sobre el debate de si el clan de Poroto iba o no a ser parte del festejo que organizó ella, considerando que el que está haciendo el ex deportista, no tiene incluida a la madre de la adolescente.

CÓMO SERÁ EL FESTEJO DE ALLEGRA

"Hoy 6 vamos a tener un festejo íntimo entre los pocos que estamos acá, en Uruguay, porque hoy es el cumple real", contó Nicole, en las últimas horas, en un programa de stream. "Y después va a tener la fiesta con sus amigos, en Argentina. Esta será a fines de febrero cuando vuelvan todos de las vacaciones".

"Porque, pobre, es una fecha complicada. Alegra está muy relajada. No compramos el cotillón aún, no llegamos. Va a salir todo perfecto. Tengo años de cumpleaños, chicos. Por año más el mío. Tengo cancha en la organización, más ahora que sumamos al bebé (Cruz, su hijo con Manu Urcera)", explicó, Neumann.