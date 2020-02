Nicole Neumann no quiere retomar el conflicto con su madre

No atacó ni defendió a ninguna de las dos. Ni a su madre ni a quien fuera compañera de las pasarelas, Denise Dumas: "Tengo un montón de problemas como para que me traigan nuevos. Está todo bárbaro por suerte. No tengo ni idea de qué habla la gente", contó ante las cámaras de Los Angeles de la Mañana (El Trece).

Nicole a su vez aclaró que no es amiga de Dumas: "Amiga no soy. Tengo amigas en común y la conozco desde que somos chiquitas, pero nada más. No tengo nada para decir del tema. Está todo bárbaro, ya no tengo más de 18 años". En cuanto a su madre, Nicole contó que "ella estuvo todo el fin de semana ayudándome con las niñas, porque estaba recién operada. No tengo por qué defender ni atacar a nadie".